Дроны против фур: как немецкая полиция хитро штрафует водителей за дистанцию

Как сообщает немецкое издание SWR, полицейские дроны теперь не только контролируют нарушение водителями запрета обгона, но и отслеживают дополнительные злоупотребления на трассе.

Немецкая полиция запустила пилотную программу воздушного патрулирования дистанции. На днях она начала работать на юго-западе Германии в Баден-Вюртемберг. Первые проверки уже успешно прошли на специально подготовленном участке оживленной автомагистрали A81 вблизи границы с Францией.

Им сверху видно все

Схема работы полицейских оказалась удивительно простой и эффективной. На аварийной полосе автобана заранее нанесли специальные поперечные линии, служащие визуальными ориентирами.

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Сам беспилотник зависает на высоте 70-80 м над этой разметкой. Устройство не имеет никаких встроенных радаров или измерительных функций, а только транслирует картинку, по которой инспекторы четко видят положение грузовика по отношению к линиям.

Кого штрафуют и сколько придется заплатить

По немецким правилам дорожного движения, водители грузовиков полной массой более 3,5 тонн обязаны держать дистанцию не менее 50 метров. Это требование действует, если скорость потока на автомагистрали превышает 50 км/ч.

Если дрон фиксирует нарушение, информация мгновенно передается наземному патрулю, дежурящему дальше по трассе. Обычно нарушителей перехватывают полицейские на мотоциклах, сопровождающих фуру до ближайшего съезда.

Водителю сразу показывают кадр по видеозаписи, где четко видны его автомобиль и разметка, поэтому спорить с инспекторами бесполезно. За такое пренебрежение к безопасности предусмотрен вполне адекватный, но неприятный штраф в размере от 80 до 120 евро.

Почему полиция взялась за дистанцию

Эффективность таких рейдов поражает. Только за шесть часов работы в минувший вторник, 6 октября, воздушный патруль поймал 25 водителей грузовиков, "висевших на хвосте" у коллег. В общей сложности одно дежурство длится несколько часов и приносит от 15 до 30 зафиксированных нарушений.

Правоохранители объясняют, что столь жесткие меры стали прямым ответом на неутешительную статистику.

Правительственный отчет, основанный на масштабном анализе аварий 2020 года по всей стране, доказал: именно несоблюдение безопасной дистанции является главной причиной тяжелых ДТП с участием коммерческого транспорта.