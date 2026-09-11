Другий шанс після провалу: як новітні технології рятують культовий електробус

Як повідомляє авторитетне видання Motor1, німецький концерн Volkswagen анонсував масштабне оновлення свого фірмового комплексу систем допомоги водієві IQ.DRIVE для модельної лінійки 2027 року.

Ці технологічні зміни стосуватимуться Atlas, Golf, Tiguan та електричного мінівена ID. Buzz. Вони отримають розширені можливості напівавтономного водіння, включаючи автоматичну зміну смуги руху та вдосконалену систему екстреної зупинки.

Volkswagen у США не купують

Проте за цим, на перший погляд, рутинним оновленням криється справжня ринкова драма. За даними аналітичних звітів, Volkswagen був змушений повністю скасувати випуск ID. Buzz 2026 модельного року для ринку США через катастрофічно низькі продажі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У перший рік американці купили менше 6 000 одиниць цього електрофургона, адже цінник у 60-70 тисяч доларів зробив його абсолютно неконкурентоспроможним на тлі таких бестселерів, як Tesla Model Y чи Kia EV9. Тому версія 2027 року, виробництво якої для США стартує влітку з першими поставками на початку осені, є фактично спробою перезапуску та порятунку культової моделі.

Ситуацію на американському ринку суттєво ускладнюють логістика та податкова політика. Оскільки єдиним місцем виробництва мінівена залишається завод Volkswagen Commercial Vehicles у німецькому Ганновері, машина не підпадає під федеральну податкову знижку США у розмірі 7 500 доларів при прямій купівлі.



Самостійне перелаштування за перемиканням поворотника. Фото: Volkswagen.

Як працює новий автопілот?

Якщо на швидкості понад 45 миль на годину (близько 72 км/год) при увімкненій системі Travel Assist частково натиснути на поворотник, автомобіль самостійно перевірить сліпі зони та змінить смугу руху. Ця функція спирається на радарні датчики, які сканують сусідній трафік перед маневром.

Якщо сусідня смуга зайнята, система Travel Assist утримує запит до 12 секунд, чекаючи на безпечне "вікно" в потоці.



Система Lane Assist. Фото: Volkswagen

Цікаво, що для ID. Buzz розробили власну візуальну мову: на цифровій панелі приладів блимає біла стрілка замість зеленої, як у моделей з двигунами внутрішнього згоряння, а якщо цільова смуга залишається зайнятою, з'являється червоне попередження.

Ще одне критично важливе оновлення – система Emergency Assist Plus, яка активується, якщо водій не торкається керма протягом 25 секунд при працюючому Travel Assist. Спочатку електроніка видає візуальні та звукові сигнали, здійснює різкі гальмівні поштовхи та натягує паски безпеки.

Якщо людина не реагує, машина вмикає "аварійку", сигналить і самостійно перелаштовується на праве узбіччя або у крайню праву смугу. Після повної зупинки авто переходить у режим паркінгу, розблоковує двері, вмикає світло в салоні та викликає рятувальників.

Тут варто звернути увагу на цікавий юридичний нюанс: фактично це елемент автопілота третього рівня, але Volkswagen у своїх матеріалах обережно маркує IQ.DRIVE як систему Level 2, яка вимагає уваги водія. Таким чином виробник впроваджує автономні функції, але юридично знімає із себе відповідальність у разі ДТП.

Автопілот працює краще

Серйозного доопрацювання зазнав і предиктивний адаптивний круїз-контроль (pACC), який роками використовував дані карт і знаків для передбачення поворотів та швидкісних лімітів. У версії 2027 року софт реагує на зміну знаків значно швидше. Тепер водієві достатньо просто торкнутися педалі акселератора, щоб миттєво підтвердити новий, вищий ліміт швидкості, усуваючи колишні затримки системи.

Щоб відхилити зміну, достатньо натиснути кнопку "Res" на кермі. Крім того, круїз-контроль тепер уміє автоматично сповільнювати авто на з'їздах з автомагістралей, орієнтуючись на увімкнений поворотник або активний маршрут навігації.



Система Rear Traffic Alert. Фото: Volkswagen

Для сімейних водіїв приємним бонусом стане поява функції виявлення пішоходів ззаду, яку додали до Atlas, Tiguan та ID. Buzz. Під час руху заднім ходом на швидкості від 1 до 6 миль на годину (приблизно 1,5 – 10 км/год) камера безперервно сканує простір за автомобілем і автоматично б'є по гальмах, якщо хтось раптово виходить на траєкторію руху.

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