Второй шанс после провала: как новые технологии спасают культовый электробус

Как сообщает авторитетное издание Motor1, немецкий концерн Volkswagen анонсировал масштабное обновление своего фирменного комплекса систем помощи водителю IQ.DRIVE для модельной линейки 2027 года.

Эти технологические изменения будут касаться Atlas, Golf, Tiguan и электрического минивэна ID. Buzz. Они получат расширенные возможности полуавтономного вождения, включая автоматическое изменение полосы движения и усовершенствованную систему экстренной остановки.

Volkswagen в США не покупают

Однако за этим на первый взгляд рутинным обновлением кроется настоящая рыночная драма. По данным аналитических отчетов, Volkswagen был вынужден полностью отменить выпуск ID. Buzz 2026 модельного года для рынка США из-за катастрофически низких продаж.

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В первый год американцы купили менее 6 000 единиц этого электрофургона, ведь ценник в 60-70 тысяч долларов сделал его абсолютно неконкурентоспособным на фоне таких бестселлеров, как Tesla Model Y или Kia EV9. Поэтому версия 2027, производство которой для США стартует летом с первыми поставками в начале осени, является фактически попыткой перезапуска и спасения культовой модели.

Ситуацию на американском рынке существенно усложняют логистика и налоговая политика. Поскольку единственным местом производства минивэна остается завод Volkswagen Commercial Vehicles в немецком Ганновере, машина не подпадает под федеральную налоговую скидку США в размере 7500 долларов при прямой покупке.



Самостоятельная перестройка по переключению поворотника. Фото: Volkswagen.

Как работает новый автопилот?

Если при включенной системе Travel Assist частично нажать на поворотник, на скорости свыше 45 миль в час (около 72 км/ч) автомобиль самостоятельно проверит слепые зоны и изменит полосу движения. Эта функция опирается на радарные датчики, сканирующие соседний трафик перед маневром.

Если соседняя полоса занята, система Travel Assist удерживает запрос до 12 секунд, ожидая безопасного "окна" в потоке.



Система Lane Assist. Фото: Volkswagen

Любопытно, что для ID. Buzz разработали свой визуальный язык: на цифровой приборной панели мигает белая стрелка вместо зеленой, как у моделей с двигателями внутреннего сгорания, а если целевая полоса остается занятой, появляется красное предупреждение.

Еще одно критически важное обновление– система Emergency Assist Plus, которая активируется, если водитель не касается руля в течение 25 секунд при работающем Travel Assist. Сначала электроника издает визуальные и звуковые сигналы, резкие тормозные толчки и натягивает пояса безопасности.

Если человек не реагирует, машина включает "аварийку", сигналит и самостоятельно перестраивается на правую обочину или в крайнюю правую полосу. После полной остановки авто переходит в режим паркинга, разблокирует дверь, включает свет в салоне и вызывает спасателей.

Здесь стоит обратить внимание на интересный юридический нюанс: фактически это элемент автопилота третьего уровня, но Volkswagen в своих материалах осторожно маркирует IQ.DRIVE как систему Level 2, требующую водительского внимания. Таким образом, производитель внедряет автономные функции, но юридически снимает с себя ответственность в случае ДТП.

Автопилот работает лучше

Серьезную доработку испытал и предиктивный адаптивный круиз-контроль (pACC), который годами использовал данные карт и знаков для предсказания поворотов и скоростных лимитов. В версии 2027 года софт реагирует на смену знаков гораздо быстрее. Теперь водителю достаточно просто коснуться педали акселератора, чтобы мгновенно подтвердить новый, более высокий лимит скорости, устраняя прежние задержки системы.

Чтобы отклонить изменение, достаточно нажать кнопку "Res" на руле. Кроме того, круиз-контроль теперь умеет автоматически замедлять автомобиль на съездах с автомагистралей, ориентируясь на включенный поворотник или активный маршрут навигации.



Система Rear Traffic Alert. Фото: Volkswagen

Для семейных водителей приятным бонусом станет появление функции обнаружения пешеходов сзади, добавленных в Atlas, Tiguan и ID. Buzz. При движении задним ходом на скорости от 1 до 6 миль в час (примерно 1,5– 10 км/ч) камера непрерывно сканирует пространство за автомобилем и автоматически бьет по тормозам, если кто-то внезапно выходит на траекторию движения.

Что было известно раньше?