Два дні водії квадроциклів та багі ганялися біля Знам'янки за Кубками

Змагання Ukrainian cross-country відбулося на трасі, прокладеній по території Знам'янської міської території громади Кіровоградської області. Якщо точніше, то за горбистою околицею села Петрове.

Про стартовий тур Всеукраїнського сезону в деталях описується на сайті Знам'янської міської території громади.

Читайте також Які квадроцикли та багі передані військовим у перший день зими

Прифронтова спільнота осторонь не стояла

Спортивне свято було настілки важливим для спортсменів, що навіть прифронтові області прислали своїх учасників.

Найсильніші представники квадроспорту з Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей долали складні перешкоди, круті повороти та перепади висот на спеціально підготовленій трасі.

Для змагань Ukrainian cross-countryна таких колісницях трасу створили не менш естримальну, ніж у довоєнні роки. Фото: мерія Знам'янки

Кантрі-крос на квадроциклах слабодухих не любить

Нагадаємо, кантрі-крос на квадроциклах – це екстремальні перегони по пересіченій місцевості, що включають елементи мотокросу, ендуро та ралі-рейдів.

"Ці змагання – це не лише спортивна подія, а й прояв сили духу, єдності та незламності нашого народу. Ви, спортсмени, демонструєте приклад витривалості, рішучості та волі до перемоги. І ці якості сьогодні є важливими не лише в спорті, а й у щоденному житті кожного українця", – зазначив Знам’янський міський голова Володимир Сокирко.

Читайте також Окрім багі й квадроциклів, армійцям вперше перепали гексоцикли

Через війну глядачів було мало

Окрім видовищних заїздів, організатори подбали про насичене дозвілля для глядачів. Усе дійство проходило в рамках календарного плану спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України. Організатором виступила громадська організація "Київський квадроклуб Адреналін".

Упродовж двох днів учасники на мотоциклах, квадроциклах та багі долали засніжену трасу, загальна довжина дистанції склала близько 100 км.

Чемпіонат проводиться вже в 16 раз, але з огляду на безпекову ситуацію, локації обирали в центрі країни. Фото: мерія Знам'янки

Спортсмени повернулися до місць роботи, служби, навчання

Переможці та призери отримали Кубки й Дипломи, а також незабутні враження позитиву від спілкування та атмосфери спортивного свята, що в умовах воєнного часу є дефіцитом. До речі, багато хто з учасників змагань після цього дводенного турніру знову повернувся на службу до підрозділів Сил оборони.

Список переможців першого етапу Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів можна переглянути за цим посиланням.