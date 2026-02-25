Два дня водители квадроциклов и багги гонялись возле Знаменки за Кубками

Соревнования Ukrainian cross-country состоялись на трассе, проложенной по территории Знаменской городской территории громады Кировоградской области. Если точнее, то за холмистой окраиной села Петрово.

О стартовом туре Всеукраинского сезона в деталях описывается на сайте Знаменской городской территории громады.

Прифронтовое сообщество в стороне не стояло

Спортивный праздник был настолько важным для спортсменов, что даже прифронтовые области прислали своих участников.

Сильные представители квадроспорта из Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей преодолевали сложные препятствия, крутые повороты и перепады высот на специально подготовленной трассе.

Для соревнований Ukrainian cross-country на таких колесницах трассу создали не менее эстримальную, чем в довоенные годы. Фото: мэрия Знаменки

Кантри-кросс на квадроциклах слабонервных не любит

Напомним, кантри-кросс на квадроциклах – это экстремальные гонки по пересеченной местности, включающие элементы мотокросса, эндуро и ралли-рейдов.

"Эти соревнования – это не только спортивное событие, но и проявление силы духа, единства и несокрушимости нашего народа. Вы, спортсмены, демонстрируете пример выносливости, решимости и воли к победе. И эти качества сегодня важны не только в спорте, но и в повседневной жизни каждого украинца", – отметил Знаменский городской голова Владимир Сокирко.

Из-за войны зрителей было мало

Кроме зрелищных заездов, организаторы позаботились о насыщенном досуге для зрителей. Все действо проходило в рамках календарного плана спортивных мероприятий Министерства молодежи и спорта Украины. Организатором выступила общественная организация "Киевский квадроклуб Адреналин".

В течение двух дней участники на мотоциклах, квадроциклах и багги преодолевали заснеженную трассу, общая длина дистанции составила около 100 км.

Чемпионат проводится уже в 16 раз, но учитывая ситуацию с безопасностью, локации выбирали в центре страны. Фото: мэрия Знаменки

Спортсмены вернулись к местам работы, службы, обучения

Победители и призеры получили Кубки и Дипломы, а также незабываемые впечатления позитива от общения и атмосферы спортивного праздника, что в условиях военного времени является дефицитом. Кстати, многие из участников соревнований после этого двухдневного турнира снова вернулся на службу в свои подразделения Сил обороны.

Список победителей первого этапа Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов можно посмотреть по этой ссылке.