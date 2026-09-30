Двері Aston Martin Valhalla створили дуже непристойну тінь: відео стало вірусним

Aston Martin Valhalla став героєм соцмереж після свіжого відеоогляду каналу Throttle House. У ролику ведучі Томас Голланд та Джеймс Енгельсман сіли в автомобіль із відкритими діедральними дверима і помітили, що їхня форма разом із сонячним світлом створює на лобовому склі та над головами водія і пасажира два силуети, дуже схожі на чоловічий статевий орган.

Ось те саме відео

Оригінальний епізод з'явився в огляді Aston Martin Valhalla на YouTube-каналі Throttle House.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кумедний момент починається приблизно на 16:50. Ведучі одразу помічають ефект і вже не можуть сприймати його серйозно, після чого цей жарт ще кілька разів повертається в огляді.

Це не зовсім тінь

У соцмережах ефект швидко почали називати "тінню від дверей", хоча технічно це радше поєднання тіні, світлового відбиття та геометрії скла.

Тому такий силует видно не завжди, а лише за певного положення сонця та автомобіля. Але для інтернету цього виявилося достатньо.

Саме через це Valhalla несподівано отримала вірусну популярність не завдяки потужності, розгону чи ціні, а через форму світла від відкритих дверей.

І все це в автомобілі за понад мільйон доларів

Valhalla належить до найдорожчих і найтехнологічніших серійних Aston Martin.

Auto24 розповідав про Valhalla ще після презентації серійної версії. Тоді головними темами були потужність понад 1000 к. с., розгін до 100 км/год за 2,5 секунди та максимальні 350 км/год.

Тепер у суперкара з'явилася ще одна, зовсім не запланована причина для популярності.

Що ховається під кузовом Valhalla

Valhalla отримала 4,0-літровий V8 із двома турбінами, який працює разом із трьома електродвигунами. Два електромотори встановлені спереду й окремо приводять колеса, а третій інтегрований у трансмісію. Така схема забезпечує повний привод і активний розподіл тяги.

Сумарна потужність установки перевищує 1000 к. с. Суперкар розганяється до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди, а максимальна швидкість сягає 350 км/год.

Є й повністю електричний режим, у якому машина може певний час рухатися без запуску бензинового двигуна. Активна аеродинаміка створює сотні кілограмів притискної сили, а підвіска використовує гоночну push-rod схему.

Тобто перед нами справді складний суперкар, а не просто автомобіль із ефектними дверима.

Двері мали зовсім інше завдання

Двері Valhalla відкриваються вгору та вперед. У таких низьких суперкарах це не лише дизайнерський ефект. Кузов у Valhalla широкий, сидіння розташовані дуже низько, тому звичайні двері вимагали б більше вільного місця збоку.

Підйомна конструкція полегшує посадку та висадку й одночасно створює характерний вигляд суперкара.

До речі, Auto24 уже писав, що салон Valhalla максимально підпорядкований спортивній посадці: сидіння сильно нахилені назад, навколо багато відкритого карбону, а двері-"метелики" є однією з ключових деталей конструкції.

Схоже, лише один побічний ефект цієї геометрії дизайнери під час розробки не врахували.