Дискотека на колесах: MINI перетворив новий Countryman на потужну акустичну систему

Ці шоу-кари призначені для фестивалів та заходів просто неба, пропонуючи рівень звуку, який зазвичай вимагає професійного сценічного обладнання, пише Carscoops.

Читайте також: Найменший MINI JCW готовий дивувати українців

Замість вікон – динаміки

Найбільш вражаючою зміною у зовнішності кросоверів стала повна заміна задніх бічних вікон на спеціальні акустичні корпуси. Для їх виготовлення розробники обрали литий полімерний граніт – надзвичайно щільний матеріал, який забезпечує акустичну нейтральність та ідеальну точність звучання. Цікаво, що ці панелі відкриваються вгору за принципом “крила чайки”, відкриваючи доступ до інтегрованих середньо- та високочастотних динаміків.

Естетика музичного обладнання прослідковується у кожній деталі екстер'єру. 20-дюймові колісні диски отримали ковпаки, надруковані на 3D-принтері, що імітують вигляд мембран динаміків. Навіть багажники на даху, виготовлені з лазерно вирізаного алюмінію та сталевої сітки, нагадують захисні решітки професійної аудіоапаратури. Додаткову потужність звуку забезпечують масивні сабвуфери, розміщені у багажному відділенні.

Позашляховий кліренс та стандартна потужність

Попри те, що основний акцент зроблено на аудіо, технічна частина також отримала цікаві оновлення. Концепти базуються на моделі Countryman S ALL4 і мають значно розширений кузов та ліфтовану підвіску. Збільшений дорожній просвіт додає автомобілям агресивності, хоча їхня стихія тепер – не бруд, а галасливі громадські простори.

Під капотом музичних всюдиходів залишився знайомий 2,0-літровий турбодвигун потужністю 215 кінських сил. Крутний момент у 360 Нм передається на всі чотири колеса через семиступінчасту автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням. До слова, один із екземплярів, пофарбований у сріблястий колір, отримав ностальгічну деталь – вінтажний касетний плеєр Walkman у салоні, що підкреслює зв'язок між сучасними цифровими технологіями та аналоговим минулим.

Також цікаво: Нові BMW та Mini представили в інноваційному просторі AWT Studio

Хоча ці автомобілі залишаться в статусі ексклюзивних шоу-карів для виставок та промо-акцій, вони наочно показують гнучкість платформи нового Countryman. Для тих же, хто шукає реальних позашляхових можливостей, альтернативою стануть доопрацьовані версії від тюнінг-ательє, проте жодна з них не зможе влаштувати повноцінний концерт посеред поля так, як це роблять концепти від Vagabund.