Дискотека на колесах: MINI превратил новый Countryman в мощную акустическую систему

Эти шоу-кары предназначены для фестивалей и мероприятий под открытым небом, предлагая уровень звука, который обычно требует профессионального сценического оборудования, пишет Carscoops.

Вместо окон – динамики

Самым впечатляющим изменением во внешности кроссоверов стала полная замена задних боковых окон на специальные акустические корпуса. Для их изготовления разработчики выбрали литой полимерный гранит – чрезвычайно плотный материал, который обеспечивает акустическую нейтральность и идеальную точность звучания. Интересно, что эти панели открываются вверх по принципу “крыла чайки”, открывая доступ к интегрированным средне- и высокочастотным динамикам.

Эстетика музыкального оборудования прослеживается в каждой детали экстерьера. 20-дюймовые колесные диски получили колпаки, напечатанные на 3D-принтере, имитирующие вид мембран динамиков. Даже багажники на крыше, изготовлены из лазерно вырезанного алюминия и стальной сетки, напоминают защитные решетки профессиональной аудиоаппаратуры. Дополнительную мощность звука обеспечивают массивные сабвуферы, размещены в багажном отделении.

Внедорожный клиренс и стандартная мощность

Несмотря на то, что основной акцент сделан на аудио, техническая часть также получила интересные обновления. Концепты базируются на модели Countryman S ALL4 и имеют значительно расширенный кузов и лифтованную подвеску. Увеличенный дорожный просвет добавляет автомобилям агрессивности, хотя их стихия теперь – не грязь, а шумные общественные пространства.

Под капотом музыкальных вездеходов остался знакомый 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 215 лошадиных сил. Крутящий момент в 360 Нм передается на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением. К слову, один из экземпляров, окрашенный в серебристый цвет, получил ностальгическую деталь – винтажный кассетный плеер Walkman в салоне, что подчеркивает связь между современными цифровыми технологиями и аналоговым прошлым.

Хотя эти автомобили останутся в статусе эксклюзивных шоу-каров для выставок и промо-акций, они наглядно показывают гибкость платформы нового Countryman. Для тех же, кто ищет реальных внедорожных возможностей, альтернативой станут доработанные версии от тюнинг-ателье, однако ни одна из них не сможет устроить полноценный концерт посреди поля так, как это делают концепты от Vagabund.