Дитина сама їде на таксі: які правила безпеки мають знати батьки

Як зазначають у сервісі OnTaxi, цифровий формат поїздки дає можливість батькам контролювати маршрут і мати інформацію про автомобіль та водія. Але навіть найкращий застосунок не замінить дитині базових навичок безпечної поведінки.

Спочатку потрібно перевірити автомобіль

Дитина повинна знати: сідати можна тільки в те авто, яке зазначене в замовленні.

Перед посадкою потрібно звірити марку, колір та номерний знак машини, а також ім'я водія. Якщо хоча б один із цих параметрів не збігається, краще не ризикувати.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Потрібно почекати своє авто або скасувати замовлення та викликати нове. Особливо важливо пояснити це молодшим школярам, які можуть розгубитися, коли біля них зупиниться машина і водій назве їхнє ім'я.

До речі, Auto24 вже розбирав ситуації, коли поїздка на таксі може перетворитися на проблему для пасажира. У матеріалі "Як не переплатити за таксі у подорожі" ми пояснювали, чому не варто домовлятися з водієм напряму.

Не можна погоджуватися на "поїхали без замовлення"

Іноді водій може попросити пасажира скасувати замовлення в застосунку і розрахуватися безпосередньо. Для дорослого пасажира це вже сумнівна пропозиція, а дитині від таких домовленостей краще відмовлятися категорично.

Коли замовлення скасоване, сервіс уже не має повної інформації про поїздку. Батьки можуть втратити можливість нормально відстежувати маршрут, а у випадку конфлікту буде складніше підтвердити, що саме ця людина перевозила дитину.

Тому правило дуже просте: якщо таксі викликали через застосунок, поїздка має відбуватися через застосунок від початку до завершення.

Маршрут краще одразу відправити батькам

Перед посадкою дитина повинна повідомити батькам, що автомобіль приїхав і вона сідає.

Якщо сервіс дозволяє поділитися маршрутом, цією функцією варто користуватися. Батьки бачитимуть, куди прямує автомобіль, і зможуть швидше помітити, якщо щось піде не за планом.

Сам телефон при цьому краще тримати під рукою. Він має бути зарядженим, а дитина повинна знати, кому телефонувати у разі проблем.

Це стосується не лише таксі. Телефон у дорозі може стати головним способом зв'язку з батьками або екстреними службами.

У машині краще сідати назад

Після посадки дитині варто сісти на заднє сидіння та пристебнутися. Ремінь безпеки потрібен незалежно від того, наскільки короткою буде поїздка. Навіть якщо до школи їхати п'ять хвилин.

Auto24 вже пояснював, чому міф про те, що на невеликій швидкості ремінь нібито не потрібен, є небезпечним. У матеріалі "Міфи, пов'язані з ременями безпеки" ми розбирали, що може статися навіть під час зіткнення на відносно невеликій швидкості.

Якщо ж дитина ще потребує дитячої утримуючої системи, це окреме питання. Чинні правила встановлюють вимоги до перевезення дітей зростом менше 150 сантиметрів. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі Auto24 "Перевезення дітей в авто: який штраф".

Дитині не потрібно розповідати водієві про родину

Звичайна розмова з водієм не є проблемою. Але дитині варто пояснити, що вона не повинна повідомляти незнайомій людині зайві подробиці про себе та родину.

Не потрібно розповідати, де саме живуть батьки, коли вони бувають удома, ким працюють, які автомобілі мають або яка техніка та гроші є в квартирі. Якщо водій ставить надто особисті запитання, дитина має право не відповідати.

В Auto24 ми вже писали і про більш неприємний сценарій у матеріалі "Якщо таксист переслідує пасажира: як це називається і що з цим робити". Саме застосунок у такій ситуації стає додатковим бар'єром між пасажиром та водієм, оскільки зберігає інформацію про поїздку.

Якщо машина поїхала не туди, потрібно телефонувати батькам

Зміна маршруту сама по собі не означає, що відбувається щось небезпечне. Водій може об'їжджати затор, ремонт дороги або перекриту вулицю.

Але дитина не повинна боятися повідомити батькам, якщо маршрут видається їй дивним. Краще зайвий раз зателефонувати та запитати, ніж мовчки переживати всю поїздку.

Якщо водій без пояснення їде в зовсім іншому напрямку, просить вимкнути телефон або не повідомляти батькам про маршрут, це вже серйозний привід для занепокоєння.

Сторонніх пасажирів у машині бути не повинно

Ще одне правило, яке краще обговорити заздалегідь: дитина не повинна погоджуватися на посадку сторонніх людей.

Якщо автомобіль приїхав уже з пасажиром, дитина може відмовитися від поїздки та зателефонувати батькам. Якщо під час маршруту водій повідомляє, що зараз хтось підсяде, про це також потрібно одразу сказати батькам.

У цьому випадку дитина не повинна думати, що відмова буде неввічливою. Безпека важливіша за бажання не образити дорослого.

Що робити, якщо водій поводиться дивно

Найважливіше правило, яке батьки можуть дати дитині, звучить дуже просто: якщо щось здається небезпечним, потрібно про це сказати. Дитина не повинна мовчати лише тому, що боїться здатися неввічливою.

Насторожитися варто, якщо водій просить пересісти в інший автомобіль, наполягає на зміні маршруту без зрозумілої причини, просить не телефонувати батькам або ставить питання, які викликають дискомфорт.

У такій ситуації перший крок — зв'язатися з батьками. Якщо небезпека реальна, потрібно звертатися по допомогу до екстрених служб.

Батькам варто потренувати таку поїздку заздалегідь

Перед першою самостійною поїздкою можна разом із дитиною пройти весь сценарій.

Показати, де в застосунку знаходяться дані водія та автомобіля. Пояснити, як перевірити номерний знак. Потренуватися надсилати маршрут батькам. Домовитися, що дитина напише після посадки та після прибуття.

Можна навіть змоделювати кілька нестандартних ситуацій. Наприклад, що робити, якщо приїхала інша машина, водій просить скасувати замовлення або автомобіль звернув на незнайому вулицю.

Так дитина не буде вперше приймати рішення в реальній стресовій ситуації.

А що каже закон

Сам факт поїздки дитини без супроводу дорослого в таксі не має окремої заборони за віком пасажира. Водночас це не означає, що батьки можуть залишати дитину без нагляду за будь-яких обставин.

Важливе значення мають правила перевезення дітей в автомобілях. Зокрема, для дітей зростом менше 150 сантиметрів передбачене використання дитячих утримуючих систем. Auto24 детально пояснював ці вимоги у матеріалі "З якого віку можна їздити на передньому сидінні авто: ПДР".

Також варто пам'ятати, що відповідальність за належне виконання батьківських обов'язків лежить на дорослих. Якщо залишення дитини без нагляду створює загрозу її життю або здоров'ю, це вже може мати юридичні наслідки.

Тому головне питання перед першою самостійною поїздкою не стільки у віці дитини, скільки в її готовності діяти самостійно.

Вона повинна вміти перевірити автомобіль, не сідати в чуже авто, користуватися телефоном для зв'язку, пристебнутися та, найважливіше, не боятися сказати дорослим, якщо щось пішло не так.

Для батьків це кілька хвилин розмови. Для дитини — навичка, яка може знадобитися далеко не лише під час поїздки на таксі.