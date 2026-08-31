Ребенок сам едет на такси: какие правила безопасности должны знать родители

Как отмечают в сервисе OnTaxi, цифровой формат поездки позволяет родителям контролировать маршрут и иметь информацию об автомобиле и водителе. Но даже лучшее приложение не заменит ребенку базовые навыки безопасного поведения.

Сначала нужно проверить автомобиль

Ребенок должен знать: садиться можно только в тот автомобиль, который указан в заказе.

Перед посадкой следует сверить марку, цвет и номерной знак машины, а также имя водителя. Если хотя бы один из этих параметров не совпадает, лучше не рисковать.

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Нужно подождать свой автомобиль или отменить заказ и вызвать новый. Особенно важно это объяснить младшим школьникам, которые могут растеряться, когда возле них остановится машина и водитель назовет их имя.

Кстати, Auto24 уже разбирал ситуации, когда поездка на такси может превратиться в проблему для пассажира. В материале "Как не переплатить за такси в путешествии" мы объясняли, почему не стоит договариваться с водителем напрямую.

Нельзя соглашаться на "поехали без заказа"

Иногда водитель может попросить пассажира отменить заказ в приложении и рассчитаться напрямую. Для взрослого пассажира это уже сомнительное предложение, а ребенку от договоренностей лучше отказываться категорически.

Когда заказ отменен, у сервиса уже нет полной информации о поездке. Родители могут упустить возможность нормально отслеживать маршрут, а в случае конфликта будет сложнее подтвердить, что именно этот человек перевозил ребенка.

Поэтому правило очень простое: если такси вызывали через приложение, поездка должна совершаться через приложение от начала до завершения.

Маршрут лучше сразу отправить родителям

Перед посадкой ребенок должен сообщить родителям, что автомобиль приехал и он садится.

Если сервис позволяет поделиться по маршруту, этой функцией следует пользоваться. Родители будут видеть, куда следует автомобиль, и смогут быстрее заметить, если что-то пойдет не по плану.

Сам телефон лучше держать под рукой. Он должен быть заряжен, а ребенок должен знать, кому звонить по телефону в случае проблем.

Это касается не только такси. Телефон может стать главным способом связи с родителями или экстренными службами.

В машине лучше садиться назад

После посадки ребенку следует сесть на заднее сиденье и пристегнуться. Ремень безопасности необходим независимо от того, насколько короткой будет поездка. Даже если в школу ехать пять минут.

Auto24 уже объяснял, почему миф о том, что на небольшой скорости ремень якобы не нужен, опасен. В материале "Мифы, связанные с ремнями безопасности" мы разбирали, что может произойти даже при столкновении на относительно небольшой скорости.

Если же ребенок нуждается в детской удерживающей системе, это отдельный вопрос. Действующие правила устанавливают требования к перевозке детей ростом менее 150 сантиметров. Детальнее об этом можно прочитать в материале Auto24 "Перевозка детей в авто: какой штраф".

Ребенку не нужно рассказывать водителю о семье

Обычный разговор с водителем не является проблемой. Но ребенку следует объяснить, что он не должен сообщать незнакомому человеку лишние подробности о себе и семье.

Не нужно рассказывать, где именно живут родители, когда они бывают дома, кем работают, какие автомобили имеют или какая техника и деньги есть в квартире. Если водитель задает слишком личные вопросы, ребенок имеет право не отвечать.

В Auto24 мы уже писали и о более неприятном сценарии в материале "Если таксист преследует пассажира: как это называется и что с этим делать". Именно приложение в такой ситуации становится дополнительным барьером между пассажиром и водителем, поскольку сохраняет информацию о поездке.

Если машина уехала не туда, нужно звонить родителям

Смена маршрута сама по себе не означает, что происходит что-то опасное. Водитель может объезжать пробку, ремонт дороги или перекрытую улицу.

Но ребенок не должен бояться сообщить родителям, если маршрут кажется ему странным. Лучше лишний раз позвонить по телефону и спросить, чем молча переживать всю поездку.

Если водитель без объяснения едет в совсем другом направлении, просит выключить телефон или не сообщать родителям о маршруте, это уже серьезный повод для беспокойства.

Посторонних пассажиров в машине быть не должно

Еще одно правило, которое лучше обсудить заранее: ребенок не должен соглашаться на посадку посторонних.

Если автомобиль уже приехал с пассажиром, ребенок может отказаться от поездки и позвонить родителям. Если во время маршрута водитель сообщает, что сейчас кто-нибудь подсядет, об этом тоже нужно сразу сказать родителям.

В этом случае ребенок не должен думать, что отказ будет невежлив. Безопасность важнее желания не обидеть взрослого.

Что делать, если водитель ведет себя странно

Самое важное правило, которое родители могут дать ребенку, звучит просто: если что-то кажется опасным, нужно об этом сказать. Ребенок не должен молчать только потому, что боится показаться невежливым.

Насторожиться стоит, если водитель просит пересесть в другой автомобиль, настаивает на изменении маршрута без понятной причины, просит не звонить по телефону родителям или задает вопросы, вызывающие дискомфорт.

В такой ситуации первый шаг – связаться с родителями. Если опасность реальна, нужно обращаться за помощью в экстренные службы.

Родителям следует потренировать такую поездку заранее

Перед первой самостоятельной поездкой можно вместе с ребенком пройти весь сценарий.

Показать, где в приложении находятся данные водителя и автомобиля. Объясните, как проверить номерной знак. Потренироваться отправлять маршрут родителям. Договориться, что ребенок напишет после посадки и по прибытии.

Можно даже смоделировать несколько необычных ситуаций. К примеру, что делать, если приехала другая машина, водитель просит отменить заказ или автомобиль свернул на незнакомую улицу.

Так ребенок не будет в первый раз принимать решения в реальной стрессовой ситуации.

А что говорит закон

Сам факт поездки ребенка без сопровождения взрослого в такси не имеет отдельного запрета по возрасту пассажира. В то же время это не означает, что родители могут оставлять ребенка без присмотра при каких-либо обстоятельствах.

Большое значение имеют правила перевозки детей в автомобилях. В частности, для детей ростом менее 150 сантиметров предусмотрено использование детских удерживающих систем. Auto24 подробно объяснял эти требования в материале "С какого возраста можно ездить на переднем сиденье авто: ПДД".

Также следует помнить, что ответственность за надлежащее исполнение родительских обязанностей лежит на взрослых. Если оставление ребенка без присмотра создает угрозу его жизни или здоровью, это может иметь юридические последствия.

Поэтому главный вопрос перед первой самостоятельной поездкой не столько в возрасте ребенка, сколько в его готовности действовать самостоятельно.

Она должна уметь проверить автомобиль, не садиться в чужое авто, пользоваться телефоном для связи, пристегнуться и, самое важное, не бояться сказать взрослым, если что-то пошло не так.

Для родителей это несколько минут разговора. Для ребенка – навык, который может понадобиться далеко не только во время поездки на такси.