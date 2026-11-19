За даними асоціації Укравтопром, загальна кількість зареєстрованих дизельних машин виявилася на 22 відсотки меншою, якщо порівнювати з показниками жовтня 2025 року. Ця тенденція зачепила як первинний, так і вторинний ринки.

З усього обсягу придбаних автомобілів на важкому паливі новими були лише 1,2 тисячі одиниць. Це демонструє падіння продажів у дилерських центрах на 16 відсотків.

Решта 3,5 тисячі транспортних засобів – це вживані легковики, які українці пригнали з-за кордону. Тут просідання попиту ще помітніше і становить 23 відсотки.

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Лідери серед нових авто

Незважаючи на загальний спад, у сегменті нових дизелів беззаперечним лідером залишається преміальний кросовер Volkswagen Touareg, який обрали 184 покупці. На другій сходинці закріпився практичний та доступний Renault Duster із результатом у 147 проданих машин.

Трійку лідерів замикає легендарний позашляховик Toyota LC Prado, ключі від якого отримали 120 водіїв. Далі в рейтингу розташувалися сімейний кросовер Skoda Kodiaq (114 одиниць) та компактніший Volkswagen Tiguan (97 авто).

Що женуть із-за кордону

На вторинному ринку імпортованих авто смаки українців традиційно відрізняються, адже тут головну роль відіграє адекватний прайс та вартість обслуговування. Перше місце впевнено тримає Renault Megane, який привезли у кількості 302 штук.

Зовсім трохи йому поступилася Skoda Octavia з показником у 269 розмитнених автомобілів. Бронзу серед вживаних дизелів здобув популярний кросовер Nissan Qashqai, який обрали 238 разів.

Замикають п'ятірку найпопулярніших "свіжопригнаних" дизелів перевірений часом Volkswagen Passat (179 машин) та місткий корейський кросовер Hyundai Santa Fe (161 одиниця).