По данным ассоциации Укравтопром, общее количество зарегистрированных дизельных машин оказалось на 22 процента меньше, если сравнивать с показателями октября 2025 года. Эта тенденция затронула как первичный, так и вторичный рынки.

Из всего объема приобретенных автомобилей на тяжелом топливе новыми были всего 1,2 тысяч единиц. Это показывает падение продаж в дилерских центрах на 16 процентов.

Остальные 3,5 тысячи транспортных средств– это б/у легковушки, которые украинцы пригнали из-за границы. Здесь проседание спроса еще заметнее и составляет 23 процента.

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Лидеры среди новых авто

Несмотря на общий спад, в сегменте новых дизелей безоговорочным лидером остается премиальный кроссовер Volkswagen Touareg, который избрали 184 покупателя. На второй строчке закрепился практичный и доступный Renault Duster с результатом в 147 проданных машин.

Тройку лидеров замыкает легендарный внедорожник Toyota LC Prado, ключи которого получили 120 водителей. Далее в рейтинге расположились семейный кроссовер Skoda Kodiaq (114 единиц) и более компактный Volkswagen Tiguan (97 авто).

Что гонят из-за границы

На вторичном рынке импортированных авто вкусы украинцев традиционно отличаются, ведь здесь главную роль играет адекватный прайс и стоимость обслуживания. Первое место уверенно удерживает Renault Megane, который привезли в количестве 302 штук.

Совсем чуть-чуть ему уступила Skoda Octavia с показателем у 269 растаможенных автомобилей. Бронзу среди подержанных дизелей завоевал популярный кроссовер Nissan Qashqai, который выбрали 238 раз.

Замыкают пятерку самых популярных "свежепригнанных" дизелей проверенный временем Volkswagen Passat (179 машин) и вместительный корейский кроссовер Hyundai Santa Fe (161 единица).