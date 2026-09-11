Дизельні авто в Україні втрачають популярність: названо бестселери серпня

У серпні автопарк України поповнили близько 4,4 тисячі автомобілів з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Основну частину поповнення становили вживані автомобілі, ввезені з-за кордону — 3512 машин, що на 10% менше у річному вимірі. Нових дизельних легковиків було зареєстровано 867, їхня кількість скоротилася на 21%.

Серед нових дизельних автомобілів найбільшим попитом у серпні користувався Renault Duster — 200 машин. Їх часто купують для силових структур. Друге місце посів Toyota Land Cruiser Prado з результатом 122 авто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До п'ятірки лідерів також увійшли:

Volkswagen Touareg — 90 од.;

Skoda Kodiaq — 71 од.;

Toyota Hilux — 46 од.

Серед вживаних дизельних автомобілів, імпортованих з-за кордону, перше місце посіла Skoda Octavia — 281 автомобіль.

Другим став Renault Megane — 274 авто, а третім — Nissan Qashqai з результатом 234 машини. До ТОП-5 також увійшли Volkswagen Passat — 180 од. та Hyundai Santa Fe — 149 од.

Таким чином, дизельний сегмент у серпні продемонстрував помітне скорочення порівняно з минулим роком, причому падіння було сильнішим серед нових автомобілів.