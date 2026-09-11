Дизельные авто в Украине теряют популярность: названы бестселлеры августа

В августе автопарк Украины пополнили около 4,4 тысяч автомобилей с дизельными двигателями, что на 12% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Основную часть пополнения составляли подержанные автомобили, ввезенные из-за границы – 3512 машин, что на 10% меньше в годовом исчислении. Новых дизельных легковушек было зарегистрировано 867, их количество сократилось на 21%.

Среди новых дизельных автомобилей наибольшим спросом в августе пользовался Renault Duster – 200 машин. Их часто покупают для силовых структур. Второе место занял Toyota Land Cruiser Prado с результатом 122 авто.

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В пятерку лидеров также вошли:

Volkswagen Touareg - 90 ед.;

Skoda Kodiaq - 71 ед.;

Toyota Hilux - 46 ед.

Среди подержанных дизельных автомобилей, импортируемых из-за рубежа, первое место заняла Skoda Octavia – 281 автомобиль.

Вторым стал Renault Megane - 274 авто, а третьим - Nissan Qashqai с результатом 234 машины. В ТОП-5 также вошли Volkswagen Passat - 180 ед. и Hyundai Santa Fe - 149 ед.

Таким образом, дизельный сегмент в августе продемонстрировал заметное сокращение по сравнению с прошлым годом, причем падение было сильнее среди новых автомобилей.