Дизельні бестселери січня: ринок зріс на 17 відсотків

У минулому місяці український автопарк поповнили близько 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє «Укравтопром». Порівняно із січнем 2025 року попит на дизельні авто зріс на 17 відсотків, що контрастує зі спадом у сегменті електромобілів.

Із загального обсягу 1,2 тисячі становили нові автомобілі, що на 33 відсотки більше, ніж рік тому. Ще 3,8 тисячі — це вживані авто, ввезені з-за кордону, приріст у цьому сегменті склав 12 відсотків. Таким чином, вторинний ринок продовжує формувати основну частину дизельного попиту, але нові автомобілі демонструють швидшу динаміку зростання.

ТОП-5 нових дизельних легковиків

Renault Duster — 316 од. Toyota Land Cruiser Prado — 200 од. Peugeot Landtrek — 73 од. Volkswagen Touareg — 65 од. Skoda Kodiaq — 63 од.

Лідерство Renault Duster підтверджує стабільний попит на відносно доступні дизельні кросовери. Водночас високі позиції Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg свідчать про інтерес до повнорозмірних SUV із високим рівнем прохідності, що залишається актуальним в умовах українських доріг та воєнного часу.

ТОП-5 імпортованих уживаних дизельних авто

Renault Megane — 282 од. Nissan Qashqai — 279 од. Skoda Octavia — 243 од. Volkswagen Passat — 195 од. Volkswagen Golf — 159 од.

У сегменті вживаних авто переважають компактні та середньорозмірні моделі з Європи, що традиційно відзначаються економічністю та доступністю запчастин. Домінування Renault, Volkswagen і Skoda демонструє сталу орієнтацію покупців на перевірені дизельні агрегати з помірною витратою пального.