Дизельные бестселлеры января: рынок вырос на 17 процентов

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили около 5 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает "Укравтопром". По сравнению с январем 2025 года спрос на дизельные авто вырос на 17 процентов, что контрастирует со спадом в сегменте электромобилей.

Из общего объема 1,2 тысячи составили новые автомобили, что на 33 процента больше, чем год назад. Еще 3,8 тысячи - это подержанные авто, ввезенные из-за границы, прирост в этом сегменте составил 12 процентов. Таким образом, вторичный рынок продолжает формировать основную часть дизельного спроса, но новые автомобили демонстрируют более быструю динамику роста.

ТОП-5 новых дизельных легковушек

Renault Duster - 316 ед. Toyota Land Cruiser Prado - 200 ед. Peugeot Landtrek - 73 ед. Volkswagen Touareg - 65 ед. Skoda Kodiaq - 63 ед.

Лидерство Renault Duster подтверждает стабильный спрос на относительно доступные дизельные кроссоверы. В то же время высокие позиции Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg свидетельствуют об интересе к полноразмерным SUV с высоким уровнем проходимости, что остается актуальным в условиях украинских дорог и военного времени.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто

Renault Megane - 282 ед. Nissan Qashqai - 279 ед. Skoda Octavia - 243 ед. Volkswagen Passat - 195 ед. Volkswagen Golf - 159 ед.

В сегменте подержанных авто преобладают компактные и среднеразмерные модели из Европы, традиционно отличающиеся экономичностью и доступностью запчастей. Доминирование Renault, Volkswagen и Skoda демонстрирует устойчивую ориентацию покупателей на проверенные дизельные агрегаты с умеренным расходом топлива.