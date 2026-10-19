Джеймс Бонд і Штірліц відпочивають: китайські авто записували секретні коди військових

Як повідомляє норвезьке видання Dagens Naeringsliv, інцидент стався під час вересневих навчань з безпеки на території аеропорту Осло. Солдати, які очікували на свої завдання, випадково зайшли в налаштування мультимедійних екранів орендованих машин і виявили там збережені відеозаписи з вбудованих камер.

На цих кадрах було чітко видно маршрути патрулів, обличчя військовослужбовців та навіть комбінації цифр, які офіцери вводили для відкриття воріт на закриті об'єкти. Відомо, що для потреб армії компанія Hertz Norge надала електромобілі Deepal, які випускає державний китайський концерн Changan.

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"Так, солдати знайшли в системах збережені відеозаписи з датчиків транспортних засобів, – підтвердив цей факт речник Норвезької національної системи оборони підполковник Пер Гуннар Гросбергхауген.

Цікаво, що через брак альтернативного транспорту армійці не відмовилися від цих машин до кінця навчань, а просто вручну видаляли всі відео. Повністю забороняти китайські авто військові не стали, натомість запровадили жорсткі обмеження на в'їзд будь-якого транспорту з камерами на територію секретних об'єктів.

Автомобілі виробництва Changan, під чиїм патронатом працює автозавод Deepal. Фото: Scanpix.

Чи передаються дані до Китаю

Представники Hertz Norge запевняють, що працюють виключно в рамках європейського законодавства. Менеджер компанії Халлвард Нербовікас підкреслив, що персональні дані клієнтів надійно захищені й не передаються третім сторонам без законних підстав.

Проте в прокатній конторі так і не змогли чітко відповісти, чи мали доступ до відеозаписів самі виробники автомобілів. У компанії Changan ситуацію взагалі проігнорували, що лише посилює підозри щодо можливого витоку інформації на сервери в Піднебесній.

Глобальна проблема безпеки

Нагадаємо, раніше ми в Авто24 писали про схожі проблеми з китайським транспортом у Європі. Минулого року транспортна компанія Ruter з Осло з'ясувала, що виробник Yutong має технічну можливість дистанційно вимкнути свої електричні автобуси через систему оновлень.

Сучасні технології загалом стають головним болем для військових по всьому світу. Наприклад, фітнес-додаток Strava свого часу випадково розсекретив розташування баз в Афганістані, а журналісти французького видання Le Monde змогли відстежити переміщення авіаносця Шарль де Голль завдяки смарт-годиннику одного з моряків.

Як влучно зазначають у Норвезькому управлінні національної безпеки, сучасні автомобілі перетворилися на потужні комп'ютери на колесах. Вони безперервно збирають гігабайти інформації, і кінцевий пункт призначення цих даних залишається великою загадкою для європейських спецслужб.