Джеймс Бонд и Штирлиц отдыхают: китайские авто записывали секретные коды военных

Как сообщает норвежское издание Dagens Naeringsliv, инцидент произошел во время сентябрьских учений по безопасности на территории аэропорта Осло. Ожидавшие свои задачи солдаты случайно зашли в настройку мультимедийных экранов арендованных машин и обнаружили там сохраненные видеозаписи со встроенных камер.
На этих кадрах были ясно видны маршруты патрулей, лица военнослужащих и даже комбинации цифр, которые офицеры вводили для открытия ворот на закрытые объекты. Известно, что для нужд армии компания Hertz Norge предоставила электромобили Deepal, выпускаемые государственным китайским концерном Changan.
" Да, солдаты нашли в системах сохраненные видеозаписи с датчиков транспортных средств, – подтвердил этот факт спикер Норвежской национальной системы обороны подполковник Пер Гуннар Гросбергхауген.
Интересно, что за неимением альтернативного транспорта армейцы не отказались от этих машин до конца учений, а просто вручную удаляли все видео. Полностью запрещать китайские авто военные не стали, внедрив жесткие ограничения на въезд любого транспорта с камерами на территории секретных объектов.
Автомобили производства Changan, под чьим патронатом работает автозавод Deepal. Фото: Scanpix.
Передаются ли данные в Китай
Представители Hertz Norge уверяют, что работают исключительно в рамках европейского законодательства. Менеджер компании Халлвард Нербовикас подчеркнул, что персональные данные клиентов надежно защищены и не передаются третьим сторонам без законных оснований.
Однако в прокатной конторе так и не смогли четко ответить, имели ли доступ к видеозаписям сами производители автомобилей. В компании Changan ситуацию вообще проигнорировали, что лишь усугубляет подозрения относительно возможной утечки информации на серверы в Поднебесной.
Глобальная проблема безопасности
Напомним, ранее мы в Авто24 писали о схожих проблемах с китайским транспортом в Европе. В прошлом году транспортная компания Ruter из Осло выяснила, что у производителя Yutong есть техническая возможность дистанционно выключить свои электрические автобусы через систему обновлений.
Современные технологии в целом становятся головной болью для военных по всему миру. К примеру, фитнес-приложение Strava в свое время случайно рассекретило расположение баз в Афганистане, а журналисты французского издания Le Monde смогли отследить перемещение авианосца Шарль де Голль благодаря смарт-часам одного из моряков.
Как отмечают в Норвежском управлении национальной безопасности, современные автомобили превратились в мощные компьютеры на колесах. Они постоянно собирают гигабайты информации, и конечный пункт назначения этих данных остается большой загадкой для европейских спецслужб.