Виробник взуття створив спеціальну версію китайського електромобіля IM L6

Лімітовану серію планують випускати щонайменше у 1000 екземплярах. Покупцям запропонують дві версії за ціною 234 900 і 249 900 юанів, що становить приблизно 34 900 та 37 200 доларів, зазначає Carscoops.

Джиммі Чу (Jimmy Choo) — це знаменитий малайзійський дизайнер взуття китайського походження, який заснував всесвітньо відомий люксовий бренд.

IM L6 отримав кришталеві деталі та сині акценти

Зовнішність спеціальної версії відрізняється від стандартного IM L6 переважно декоративними елементами. Автомобіль отримав сині гальмівні супорти, спеціальний задній шильдик, кришталеві накладки на камери та кришталевий логотип IM на капоті. Найпомітніші зміни відбулися в салоні.

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Тут використали двоколірне синьо-біле оздоблення, причому верхню частину передньої панелі обтягнули синьою шкірою з простроченням "Prof. Jimmy Choo". Синя шкіра також з'явилася на кермі, дверних панелях та майданчиках для бездротової зарядки смартфонів. Решту салону оздобили білою шкірою, а підголівники сидінь отримали індивідуальну вишивку.

Технічна частина IM L6 залишилася без змін

Попри ексклюзивний дизайн, спеціальна версія не отримала змін у програмному забезпеченні чи силовій установці порівняно зі стандартним IM L6. Електромобіль, який на деяких інших ринках, зокрема в Австралії, продається під назвою IM5, використовує 800-вольтову електричну архітектуру. Максимальна потужність заряджання постійним струмом сягає 396 кВт.

Для седана доступні два задньопривідні варіанти потужністю 315 та 402 кінські сили. Вони оснащені батареями ємністю 76 або 93 кВт-год й залежно від версії заявлений запас ходу становить від 725 до 850 кілометрів.

Флагманський IM L6 розганяється до 100 км/год за 2,7 секунди

Найпотужнішою версією моделі є повнопривідний IM L6 Ultra. Він оснащений батареєю ємністю 103 кВт-год та двома електродвигунами. Сумарна потужність силової установки становить 670 к.с., а крутний момент – 800 Нм. Такий седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди.