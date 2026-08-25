Сапожник создал специальную версию китайского электромобиля IM L6

Лимитированную серию планируют выпускать как минимум в 1000 экземплярах. Покупателям предложат две версии по цене 234 900 и 249 900 юаней, что составляет примерно 34 900 и 37 200 долларов, пишет Carscoops.

Джимми Чу (Jimmy Choo) – это знаменитый малазийский дизайнер обуви китайского происхождения, основавший всемирно известный люксовый бренд.

IM L6 получил хрустальные детали и синие акценты

Облик специальной версии отличается от стандартного IM L6 преимущественно декоративными элементами. Автомобиль получил синие тормозные суппорты, специальный задний шильдик, хрустальные накладки на камеры и хрустальный логотип IM на капоте. Самые заметные перемены произошли в салоне.

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Здесь использовали двухцветную сине-белую отделку, причем верхнюю часть передней панели обтянули синей кожей с просрочкой "Prof. Jimmy Choo". Синяя кожа также появилась на руле, дверных панелях и площадках для беспроводной зарядки смартфонов. Остальные салоны украшены белой кожей, а подголовники сидений получили индивидуальную вышивку.

Техническая часть IM L6 осталась без изменений

Несмотря на эксклюзивный дизайн, специальная версия не получила изменений в программном обеспечении или силовой установке по сравнению со стандартным IM L6. Электромобиль, который на других рынках, в частности в Австралии, продается под названием IM5, использует 800-вольтовую электрическую архитектуру. Максимальная мощность подзарядки постоянным током достигает 396 кВт.

Для седана доступны два заднеприводных варианта мощностью 315 и 402 лошадиные силы. Они оснащены батареями емкостью 76 или 93 кВтч и в зависимости от версии заявленный запас хода составляет от 725 до 850 километров.

Флагманский IM L6 разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды

Самой мощной версией модели является полноприводный IM L6 Ultra. Он оснащен батареей емкостью 103 кВт-ч и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки составляет 670 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. Такой седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды.