В Європі розбавлятимуть пальне спиртом на 20%: чи не зашкодить це автомобілям

У Євросоюзі не вщухають дискусії щодо впливу нового пального на двигуни. Є його прихильники, але й опонентів також вистачає, в тому числі й у наукових колах. В редакції Авто24 цікавилися думками усіх сторін дискусії.

До цього спонукав той факт, що за приблизними підрахунками у Європі нині перебуває від 300 000 до 500 000 автомобілів з українською реєстрацією. Тільки в Чехії за даними чеського Міністерства транспорту та Бюро страховиків налічується майже 40 000 автомобілів з українськими номерами, з них під 30 тисяч офіційно внесені до спеціального реєстру власників у статусі біженців.

Як це не прикро визнавати, але в ході дослідження теми стати на чиюсь сторону ми не наважилися, бо у кожного з прихильників бензинової новації є свої плюси та мінуси й, головне, свій скелет у шафі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перша в Німеччині заправка, яка пропонує Super E20, розташована у Мангеймі. Фото: Хендрік Шмідт

Чому E20 може бути дешевшим

Головна ідея E20 – збільшити частку відновлюваного компонента в бензині. Біоетанол виробляють із сільськогосподарської сировини та відходів біомаси, а його використання в Європі підтримується сприятливішою податковою та екологічною політикою.

Теоретично це може знизити ціну літра пального. Водночас реальна економія залежатиме від вартості самого бензину, податків та різниці в ціні між E20 і звичайним пальним.

Для порівняння, E10 у Німеччині зазвичай дешевший за Super E5 приблизно на 5-8 центів за літр. ADAC очікує, що ціна E20 може бути приблизно на рівні E10.

Як бензин E20 впливає на витрату пального

Вищий вміст біоетанолу має й екологічний аргумент. За даними ADAC, залежно від способу виробництва біоетанолу, заміна викопного бензину може давати до 80% менше парникових викидів. Водночас ефект залежить від походження та технології виробництва етанолу.

Процес пішов – бензин E20 вже виробляють, постачають, продають та купують. Фото: сайт autovinysk.b-cdn.net

Є й інша сторона. Етанол має нижчу енергетичну цінність, ніж бензин. Тому для отримання тієї самої потужності двигуна потрібно спалити більше пального. У матеріалах оцінки різняться: один із текстів говорить про падіння енергетичної цінності суміші на 3–5%, тоді як ADAC оцінює можливе зростання витрати приблизно у 3%.

"Вищий вміст біоетанолу означає менше бензину на літр палива, що теоретично має знизити ціну. І це, б було б добре, оскільки нині надто високі ціни на бензин. Але тут слід враховувати збільшення витрати пального приблизно на три відсотки, – погоджуються з цим висновком експерти chip.de

Отже, дешевший літр не обов'язково означатиме дешевшу поїздку. Вирішальною буде фактична різниця в ціні на заправці.

Консультації фахівців AvD Club World з експертами показали, що загалом бензин E20 технічно безпечний, дає потенційну економію. Щоправда, винятки є для певної частини транспорту.

Чи справді E20 може пошкодити старий двигун

Саме сумісність автомобілів є головним питанням. Як заначено в коментарі вище, етанол має властивості, які можуть негативно впливати на деякі гумові ущільнення, пластики та компоненти паливної системи. Він також поглинає вологу, що за певних умов може сприяти корозії металевих деталей. Ця думка підтверджується багатьма дослідженнями.

"Важливо зазначити, що етанол має як розчинні, так і очищувальні властивості, а також притягує воду. На практиці це може призвести до розпушування відкладень у паливній системі та виникнення засмічень. Крім того, еластомери (наприклад, паливні шланги) з часом можуть стати пористими, що спричиняє витоки або вихід з ладу компонентів через набухання. Властивості етанолу зв'язувати воду також сприяють корозії в паливній системі. Ви в безпеці, якщо виробник схвалив E20 для вашого конкретного типу автомобіля, – зазначають в AvD, посилаючись на свого експерта в DEKRA Карстена Бройера.

При цьому багато експертів не погоджуються з фахівцями BMW щодо негативних наслідків E20 для ДВГ значної частини автівок. Втім, певне зерно у провідного європейського автовиробника є і він це намагається довести у власних дослідженнях (див. відео нижче).

Однак твердження, що E20 автоматично "знищить" усі старі двигуни, було б перебільшенням. Проблема стосується передусім автомобілів, для яких виробник не схвалив для пального з таким вмістом етанолу.

Сучасні двигуни здатні адаптувати склад паливної суміші за допомогою системи керування. CHIP зазначає, що для багатьох нових моделей E20 не становить проблеми, хоча хімічний вплив на ущільнення та насоси все одно потребує врахування.

Багато нових авто вже сумісні

Ситуація не є однозначною навіть серед виробників. У використаних Авто24 матеріалах дослідження зазначається, що BMW та Mercedes-Benz дозволяють E20 або навіть E25 для частини новіших моделей.

Volkswagen повідомляє про сумісність багатьох автомобілів починаючи з модельного року 2016, хоча є винятки.

Тому орієнтуватися лише на вік автомобіля не варто. Вирішальним є конкретне схвалення виробника.

І хоча Е20 уже подекуди продається, питань до його вмісту та впливу на двигуни та компоненти усього силового агрегата ще довго буде дискусійним. Фото: сайт autovinysk.b-cdn.net

Коли E20 з'явиться на заправках

Поки що говорити про масовий перехід рано. У Німеччині E20 тестують в окремих проектах, зокрема на заправці в Мангаймі. За оцінкою ADAC, загальнонаціональне поширення можливе не раніше 2027–2028 років.

Для масштабного продажу необхідно змінити чинний стандарт EN 228, який зараз передбачає максимум 10% етанолу. Після цього виробникам автомобілів доведеться визначити перелік моделей, допущених до використання E20.

Що робити водієві

Поки E20 не стане масовим, поспішати із висновками не варто. Перед заправкою таким бензином необхідно перевірити рекомендації виробника. Інформація може бути зазначена на кришці паливного бака, в інструкції з експлуатації або в офіційних списках сумісності.

Головний висновок: E20 не є однозначно ані "дешевим дивом", ані паливом, що гарантовано зіпсує старий автомобіль.

Його переваги – потенційно нижчі викиди та ціна, а головні питання – сумісність конкретної машини та можливе збільшення витрати пального. Саме ці два фактори надалі визначатимуть, чи буде перехід на E20 вигідним для конкретного водія.