В Европе будут разбавлять горючее спиртом на 20%: не повредит ли это автомобилям

В Евросоюзе не утихают дискуссии о влиянии нового топлива на двигатели. Есть его сторонники, но и оппонентов тоже хватает, в том числе и в научных кругах. В редакции Авто24 интересовались мнениями всех сторон дискуссии.

К этому побуждал тот факт, что, по приблизительным подсчетам, в Европе сейчас находится от 300 000 до 500 000 автомобилей с украинской регистрацией. Только в Чехии по данным чешского Министерства транспорта и Бюро страховщиков насчитывается около 40 000 автомобилей. с украинскими номерами, из них под 30 тысяч официально внесены в специальный реестр владельцев в статусе беженцев.

Как это ни прискорбно признавать, но в ходе исследования темы стать на чью-то сторону мы не решились, потому что у каждого из поклонников бензиновой новации есть свои плюсы и минусы и, главное, свой скелет в шкафу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Первая в Германии заправка, которую предлагает Super E20, расположена в Мангейме. Фото: Хендрик Шмидт

Почему E20 может быть дешевле

Главная идея E20 – увеличить долю восстанавливаемого компонента в бензине. Биоэтанол производится из сельскохозяйственного сырья и отходов биомассы, а его использование в Европе поддерживается более благоприятной налоговой и экологической политикой.

Теоретически это может снизить цену литра горючего. В то же время, реальная экономия будет зависеть от стоимости самого бензина, налогов и разницы в цене между E20 и обычным горючим.

Для сравнения, E10 в Германии обычно дешевле Super E5 примерно на 5-8 центов за литр. ADAC ожидает, что цена E20 может быть примерно на уровне E10.

Как бензин E20 влияет на расход топлива

Высшее содержание биоэтанола имеет и экологический довод. По данным ADAC, в зависимости от способа производства биоэтанола замена ископаемого бензина может давать до 80% меньше парниковых выбросов. В то же время, эффект зависит от происхождения и технологии производства этанола.

Процесс пошел – бензин E20 уже производят, снабжают, продают и покупают. Фото: сайт autovinysk.b-cdn.net

Есть и другая сторона. Этанол имеет более низкую энергетическую ценность, чем бензин. Поэтому для получения той же мощности двигателя нужно сжечь больше горючего. В материалах оценки разнятся: один из текстов говорит о падении энергетической ценности смеси на 3-5%, в то время как ADAC оценивает возможен рост расхода примерно на 3%.

" Высшее содержание биоэтанола означает меньше бензина на литр топлива, что теоретически должно снизить цену. И это было бы хорошо, поскольку сейчас слишком высокие цены на бензин. Но здесь следует учитывать увеличение расхода топлива примерно на три процента,– согласны с этим выводом эксперты chip.de

Следовательно, более дешевый литр не обязательно будет означать более дешевую поездку. Решающей будет фактическая разница в цене на заправке.

Консультации специалистов AvD Club World с экспертами показали, что вообще бензин E20 технически безопасен, дает потенциальную экономию. Правда, исключения есть для определенной части транспорта.

Действительно ли E20 может повредить старый двигатель

Именно совместимость автомобилей – главный вопрос. Как отмечается в комментарии выше, этанол обладает свойствами, которые могут негативно влиять на некоторые резиновые уплотнения, пластики и компоненты топливной системы. Он также впитывает влагу, что при определенных условиях может способствовать коррозии металлических деталей. Это мнение подтверждается многими исследованиями.

" Важно отметить, что этанол обладает как растворимыми, так и очищающими свойствами, а также притягивает воду. На практике это может привести к разрыхлению отложений в топливной системе и возникновению засоров. Кроме того, эластомеры (например, топливные шланги) со временем могут стать пористыми, что приводит к истокам или выходу из строя компонентов из-за набухания. Свойства этанола связывать воду способствуют коррозии в топливной системе. Вы в безопасности, если производитель одобрил E20 для вашего конкретного типа автомобиля, – отмечают в AvD, ссылаясь на своего эксперта в DEKRA Карстена Бройера.

При этом многие эксперты не соглашаются со специалистами BMW по поводу негативных последствий E20 для ДВГ значительной части автомобилей. Впрочем, определенное зерно у ведущего европейского автопроизводителя есть и он это пытается доказать в собственных исследованиях. (см. видео ниже).

Однако утверждение, что E20 автоматически "уничтожит" все старые двигатели, было бы преувеличением. Проблема касается, прежде всего, автомобилей, которые производитель не одобрил для горючего с таким содержанием этанола.

Современные двигатели способны адаптировать состав топливной смеси посредством системы управления. CHIP отмечает, что для многих новых моделей E20 не представляет проблемы, хотя химическое влияние на уплотнения и насосы все равно требует учета.

Многие новые автомобили уже совместимы

Ситуация не однозначна даже среди производителей. В использованных Авто24 материалах исследования отмечается, что BMW и Mercedes-Benz позволяют E20 или даже E25 для части более новых моделей.

Volkswagen сообщает о совместимости многих автомобилей начиная с модельного года 2016, хотя есть исключения.

Поэтому ориентироваться только на возраст автомобиля не стоит. Решающим является конкретное одобрение изготовителя.

И хотя Е20 уже кое-где продается, вопросов к его содержанию и влиянию на двигатели и компоненты всего силового агрегата еще долго будет дискуссионным. Фото: сайт autovinysk.b-cdn.net

Когда E20 появится на заправках

Пока что говорить о массовом переходе рано. В Германии E20 тестируется в отдельных проектах, в том числе на заправке в Мангайме. По оценке ADAC, общенациональное распространение возможно не ранее 2027 года – 2028 год.

Для масштабных продаж необходимо изменить действующий стандарт EN 228, который сейчас предусматривает максимум 10% этанола. После этого производителям автомобилей придется определить список моделей, допущенных к использованию E20.

Что делать водителю

Пока E20 не станет массовым, торопиться с выводами не стоит. Перед заправкой таким бензином проверить рекомендации производителя. Информация может быть указана на крышке топливного бака, инструкции по эксплуатации или в официальных списках совместимости.

Главный вывод: E20 не однозначно ни "дешевым чудом", ни топливом, что гарантированно испортит подержанный автомобиль.

Его преимущества – потенциально более низкие выбросы и цена, а главные вопросы– совместимость конкретной машины и возможное увеличение расхода топлива. Именно эти два фактора будут определять, будет ли переход на E20 выгодным для конкретного водителя.