Економія без втрати якості: як Rivian вдалося вдвічі знизити вартість виробництва R2

Ключем до зниження витрат стала стратегія “безжальної спрощеності”, пише Carscoops. Нова зональна електрична архітектура R2 дозволила значно скоротити складність проводки. За даними компанії, довжина джгутів зменшилася на 3,7 км, а кількість роз’ємів скоротилася на 60%.

Високовольтна кабельна система стала компактнішою на 70% завдяки об’єднанню кількох силових модулів в один блок. Навіть система датчиків зазнала переосмислення: заміна ультразвукових датчиків на радари дозволила знизити витрати на цей вузол на 50%.

Оптимізація силового агрегату та шасі

Новий приводний блок під назвою “Maximus” містить на 41% менше деталей порівняно з агрегатами Enduro, що використовуються в серії R1. Інвертор тепер інтегрований безпосередньо в приводний блок, а його корпус слугує монтажною конструкцією, що економить матеріали та час складання. Інші важливі зміни в конструкції включають:

Відмова від складних подвійних поперечних важелів на користь стійок Макферсона дозволила скоротити витрати на передню підвіску на 70%.

Використання великих литих секцій зменшило кількість деталей днища на 90%.

Конструкція задніх дверей стала простішою на 65%.

Фактор масштабу та закупівлі

Важливу роль відіграє і зміна статусу компанії. Якщо під час запуску моделей R1T та R1S компанія Rivian була новачком із малими обсягами виробництва, то тепер, орієнтуючись на масовий ринок, бренд може домовлятися про значно кращі умови з постачальниками.

Показником такого прогресу є вартість окремих компонентів: навіть лобове скло для R2 коштує вдвічі дешевше, ніж для старшої моделі. Зменшення загальних габаритів автомобіля також сприяє зниженню витрат на сировину, що робить математику виживання бренду в конкурентному середовищі цілком реальною.

Нагадаємо, що перші моделі Rivian часто критикували за надвисоку вартість ремонту після незначних ДТП через складність конструкції кузова, а неправильні сервісні процедури навіть призводили до ДТП.