Ексочільник Volkswagen анонсував "революційний" електротрактор зі змінними батареями

Його нова компанія DIESS E-Agrartechnik AG планує вже у 2027 році представити електричний трактор середнього класу, який, за задумом розробників, має стати повноцінною альтернативою дизельним машинам.

Про це колишній керівник світового автогіганта розповів на своїй сторінці в Linkedin та продублював у розісланих релізах.

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Ставка на змінні батареї та дешевшу вартість володіння

За словами Дісса, головною особливістю новинки стане система швидкої заміни акумуляторів, яка дозволить працювати практично без простоїв.

Трактор також матиме два напрямки руху та підтримуватиме всі найпоширеніші види навісного обладнання – від косарок і фронтальних навантажувачів до зимового комунального оснащення.

Загальний вигляд концептуальної версії, що вже тестується, але ще власної назви не має. Фото: DIESS E-Agrartechnik AG

Розробник стверджує, що вже з моменту початку продажів новинка буде конкурентною порівняно з дизельними аналогами, а експлуатаційні витрати вдасться скоротити приблизно на 50%.

Додатковою перевагою має стати можливість заряджати техніку електроенергією від власних сонячних електростанцій фермерських господарств.

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У галузі вже точаться суперечки

Анонс Дісса викликав жваве обговорення серед аграріїв та виробників техніки. Частина експертів позитивно оцінює концепцію змінних акумуляторів, вважаючи її способом усунути головний недолік електротракторів – тривалу зарядку.

Водночас інші сумніваються у практичності такого рішення, вказуючи на додаткову вагу та складність конструкції.

Комунальники вже цікавляться його ціною та роботою з навісним інструментарієм й причепними системами. Фото: DIESS E-Agrartechnik AG

Перші зображення майбутньої машини також викликали неоднозначну реакцію: одні назвали дизайн сучасним, а інші порівняли його з іграшкою.

Чи справді новий електротрактор стане революцією на ринку, покаже 2027 рік, коли компанія обіцяє розпочати його серійне виробництво.