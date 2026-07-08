Бывший глава Volkswagen анонсировал "революционный" электротрактор со сменными батареями

ФОТО: DIESS E-Agrartechnik AG|
Это всего лишь экспериментальный концепт электрического трактора, который уже проходит испытания и готовится к серийному производству в 2027 году
Его новая компания DIESS E-Agrartechnik AG планирует уже в 2027 году представить электрический трактор среднего класса, который, по замыслу разработчиков, должен стать полноценной альтернативой дизельным машинам.
Об этом бывший руководитель мирового автогиганта рассказал на своей странице в LinkedIn и повторил в разосланных пресс-релизах.
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Ставка на сменные батареи и более низкую стоимость владения
По словам Дисса, главной особенностью новинки станет система быстрой замены аккумуляторов, которая позволит работать практически без простоев.
Трактор также будет иметь два направления движения и поддерживать все наиболее распространенные виды навесного оборудования – от косилок и фронтальных погрузчиков до зимнего коммунального оборудования.
Общий вид концептуальной версии, которая пока не имеет собственного названия. Фото: DIESS E-Agrartechnik AG
Разработчик утверждает, что уже с момента начала продаж новинка будет конкурентоспособна по сравнению с дизельными аналогами, а эксплуатационные расходы удастся сократить примерно на 50%.
Дополнительным преимуществом должна стать возможность заряжать технику электроэнергией от собственных солнечных электростанций фермерских хозяйств.
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В отрасли уже идут споры
Анонс Дисса вызвал оживленное обсуждение среди аграриев и производителей техники. Часть экспертов положительно оценивает концепцию сменных аккумуляторов, считая ее способом устранить главный недостаток электротракторов – длительную зарядку.
В то же время другие сомневаются в практичности такого решения, указывая на дополнительный вес и сложность конструкции.
Коммунальщики уже интересуются его ценой и работой с навесным оборудованием и прицепными системами. Фото: DIESS E-Agrartechnik AG
Первые изображения будущей машины также вызвали неоднозначную реакцию: одни назвали дизайн современным, а другие сравнили его с игрушкой.
Станет ли новый электротрактор настоящей революцией на рынке, покажет 2027 год, когда компания обещает начать его серийное производство.