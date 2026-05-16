Електрофурою навколо планети: за скільки зарядок Mercedes eActros 600 обігне Землю

Як повідомляє виробник акумуляторного магістрального тягача Daimler Truck AG, маршрут охопить 38 країн і понад 40 тисяч кілометрів. Подорож стартує восени з Німеччини та триватиме приблизно дев’ять місяців.

За цей час електровантажівка перетне Європу, Західну Африку, Південну й Центральну Америку, а також країни Південно-Східної та Центральної Азії.

Мета експедиції – не встановити чи побити рекорд, а відповісти на практичне питання: як далеко може заїхати сучасна електрична вантажівка для далекобійних перевезень сьогодні, та які основні виклики, перешкоди й упередження досі стикаються з електромобільністю у сфері важких перевезень.

Приблизна маршрутна схема довколосвітньої подорожі далекобійника на акумуляторному магістральному тягачі. Графіка: Тобіас Вагнер

80 зарядок замість 80 днів

Свою експедицію Вагнер символічно назвав "Навколо світу за 80 зарядок" – наче аналогія з романом Жуля Верна. Розрахунок простий: запас ходу eActros 600 становить близько 500 км, а вся дистанція приблизно у 80 разів більша.

Для подорожі Mercedes-Benz підготував спеціальну версію eActros 600 з додатковими

фарами, кріпленнями для запасних коліс, одинарними шинами та мобільною зарядною установкою.

Це серійний eActros 600 конвеєрного виконання, в експериментальному цеху заводу його трохи доопрацювали, але для подорожі це ще "напівфабрикат". Фото: Тобіас Вагнер

На вантажівці встановлено зарядний модуль Alpitronic HYC50 потужністю 50 кВт, що дозволить заряджати машину навіть там, де сучасної інфраструктури немає. Це важливо, адже батарея електровантажівки має місткість 621 кВт-год.

На швидкісній мегаватній станції її можна зарядити приблизно за пів години, але в багатьох країнах мандрівникам доведеться користуватися значно слабшими джерелами живлення.

Електровантажівка стане "будинком на колесах"

Позаду кабіни eActros 600 змонтують житловий модуль у стилі експедиційного кемпера. Його виготовляє компанія Bliss Mobil, що спеціалізується на позашляхових автокемперах для складних маршрутів.

Позаду кабіни в ательє Bliss Mobil встановлять модуль кемпера з інтегрованим входом через задню стінку. Фото: Тобіас Вагнер

Разом із водієм у подорож вирушить його собака Крюмелікс, якого блогер жартома називає «нюхачем зарядних станцій». Також у кабіні передбачене повноцінне пасажирське місце для гостей експедиції.

Електротягачі хочуть вивести зі статусу "екзотики"

Тобіас Вагнер уже кілька років керує вантажівками компанії Nanno Janssen Spedition і має понад 200 000 км пробігу за кермом електромобілів різних марок, переконаний у потенціалі цієї технології.

Його головна мета – довести, що електричні тягачі придатні не лише для коротких міських маршрутів.

“Подорожувавши 22 країнами на електричних вантажівках, я знаю, що вони бездоганно працюють на великих відстанях. Я хочу піти слідами Жуля Верна, щоб переконати останніх скептиків, - говорить Тобіас Вагнер.

Фактично нова експедиція має стати масштабною демонстрацією того, що навіть важкий комерційний транспорт може працювати далеко за межами "ідеальної" інфраструктури Європи.