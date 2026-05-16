Электрофурой вокруг планеты: за сколько зарядок Mercedes eActros 600 обогнет Землю

Как сообщает производитель аккумуляторного магистрального тягача Daimler Truck AG, маршрут охватит 38 стран и более 40 тысяч километров. Путешествие стартует осенью из Германии и продлится примерно девять месяцев.

За это время электрогрузовик пересечет Европу, Западную Африку, Южную и Центральную Америку, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии.

Цель экспедиции – не установить или побить рекорд, а ответить на практический вопрос: как далеко может заехать современный электрический грузовик для дальнобойных перевозок сегодня, и какие основные вызовы, препятствия и предубеждения до сих пор сталкиваются с электромобильностью в сфере тяжелых перевозок.

Примерная маршрутная схема кругосветного путешествия дальнобойщика на аккумуляторном магистральном тягаче. Графика: Тобиас Вагнер

80 зарядок вместо 80 дней

Свою экспедицию Вагнер символично назвал "Вокруг света за 80 зарядок" – как будто аналогия с романом Жюля Верна. Расчет прост: запас хода eActros 600 составляет около 500 км, а вся дистанция примерно в 80 раз больше.

Для путешествия Mercedes-Benz подготовил специальную версию eActros 600 с дополнительными

фарами, креплениями для запасных колес, одинарными шинами и мобильной зарядной установкой.

Это серийный eActros 600 конвейерного исполнения, в экспериментальном цехе завода его немного доработали, но для путешествия это еще "полуфабрикат". Фото: Тобиас Вагнер

На грузовике установлен зарядный модуль Alpitronic HYC50 мощностью 50 кВт, что позволит заряжать машину даже там, где современной инфраструктуры нет. Это важно, ведь батарея электрогрузовика имеет емкость 621 кВт-ч.

На скоростной мегаваттной станции ее можно зарядить примерно за полчаса, но во многих странах путешественникам придется пользоваться значительно более слабыми источниками питания.

Электрогрузовик станет "домом на колесах"

Позади кабины eActros 600 смонтируют жилой модуль в стиле экспедиционного кемпера. Его производит компания Bliss Mobil, специализирующаяся на внедорожных автокемперах для сложных маршрутов.

Позади кабины в ателье Bliss Mobil установят модуль кемпера с интегрированным входом через заднюю стенку. Фото: Тобиас Вагнер

Вместе с водителем в путешествие отправится его собака Крюмеликс, которого блогер в шутку называет "нюхачом зарядных станций". Также в кабине предусмотрено полноценное пассажирское место для гостей экспедиции.

Электротягачи хотят вывести из статуса "экзотики"

Тобиас Вагнер уже несколько лет управляет грузовиками компании Nanno Janssen Spedition и имеет более 200 000 км пробега за рулем электромобилей разных марок, убежден в потенциале этой технологии.

Его главная цель – доказать, что электрические тягачи пригодны не только для коротких городских маршрутов.

“Путешествуя 22 странами на электрических грузовиках, я знаю, что они безупречно работают на больших расстояниях. Я хочу пойти по следам Жюля Верна, чтобы убедить последних скептиков, – говорит Тобиас Вагнер.

Фактически новая экспедиция должна стать масштабной демонстрацией того, что даже тяжелый коммерческий транспорт может работать далеко за пределами "идеальной" инфраструктуры Европы.