Електрокари, важка техніка та інклюзивність: у Львові відкрили надсучасний автоцентр "Drive Skills"

Інноваційний майданчик створено не лише для підготовки нового покоління автослюсарів, а й для підвищення кваліфікації чинних фахівців галузі та перекваліфікації ветеранів війни. Про це йдеться у розповіді Львівської ОВА.

Сьогодні автомобільний напрям є найпопулярнішим у закладі: із 527 студентів училища понад половину (280 осіб) обрали саме автосправу. Тепер вони практикуватимуться на обладнанні вищого рівня.

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Від заправки кондиціонерів до ремонту батарей електромобілів

Особливістю "Drive Skills" є орієнтація на найсучасніші тренди авторинку та широкий спектр складності робіт. Студенти та слухачі курсів під керівництвом майстрів відпрацьовуватимуть повний цикл обслуговування машин.

У центрі встановлено різнопланові витяги, зокрема спеціалізовані підіймачі для обслуговування важкої техніки. Базовий комплекс навчання охоплює комп’ютерну діагностику, шиномонтаж, а також обслуговування та заправку автомобільних кондиціонерів.

Окрему увагу приділено "зеленому" транспорту: майстерня укомплектована передовими системами для безпечного демонтажу та ремонту високовольтних акумуляторних батарей електромобілів.

Сучасно, безбар'єрно, ергономічно – ось так коротко можна сказати про автосервіс у ПТУ вищої акредитації. Фото: Львівська ОВА

Безбар'єрний простір для ветеранів

Важливою місією проєкту є соціальна інтеграція та повернення до активного професійного життя українських захисників. Центр "Drive Skills" офіційно співпрацює з провідними реабілітаційними центрами Unbroken та Superhumans. Ветерани, які проходять там відновлення, зможуть безкоштовно опанувати новий потрібний фах.

Уся територія автоцентру спроєктована за принципами повної безбар’єрності. Навчально-виробничі локації адаптовані для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю: робочі зони облаштовані так, щоб до будь-якого автомобіля можна було безперешкодно під’їхати на кріслі колісному, а інструменти та діагностичні прилади розташовані у зоні легкої доступності.

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Бюджет проєкту та донори

Створення інноваційного хабу коштувало понад 11,1 мільйона гривень. Фінансування збирали з кількох джерел: 7 мільйонів гривень склала державна субвенція, 1,4 мільйона виділили з обласного бюджету, а ще 861,7 тисячі гривень надав спеціальний фонд самого училища.

Суттєвий внесок у розмірі 1,84 мільйона гривень забезпечили міжнародні донори в межах масштабної програми Skills4Recovery.