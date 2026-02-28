В якій країні світу можна купували лише електромобілі: це не Норвегія

Запевнення про те, що Норвегія є світовим лідером електромобільності трохи перебільшене. Просто Європейський Союз обрав її як взірець для континенту, запровадивши суворі норми викидів і говорячи про повну електрифікацію. Про це пише elektrowoz.pl.

На ділі справжнім лідером зростання є… Ефіопія. Після заборони імпорту машин з двигунами внутрішнього згорання два роки тому жодного автомобіля з ДВЗ ні нового, ні вживаного не ввезено навіть контрабандою. Кілька винятків було зроблено, але то пов’язано з спецтранспортом для державних служб.

Незалежність має бути… незалежною

Ефіопія не хоче нафти. Стабільні ціни у країні гарантуються відносно дешевою електроенергією, що виробляється греблями на Блакитному Нілі та річці Омо.

Отож 1 кВт-год електроенергії в цій країні коштує лише 0,36 цента. Це втричі менше, ніж у Польщі. До того ж Ефіопія змогла заробляти гроші, експортуючи її до Кенії.

Таким чином мета ефіопської влади відмовитися з 2024 року від автомобілів на паливних двигунах була реальна. Це усувало залежність від нафти чи коливань її цін на світовому ринку й просувало електромобілі.

На ринку Ефіопії доволі популярний Changan BenBen e-Star 2025 року випуску може коштувати залежно від виконання та комплектації від 1 350 000 до 2 700 000 ETB (Br), у конвертації ефіопських бир у більш зрозумілу валюту це буде від 8 683 до 17 367 доларів США.

Зростання у порівнянні



Нині 8,3% ефіопських автомобілів є електричними. Цей показник перевищує європейський. Для порівняння, на ЄС припадає 3,7% такого транспорту, але переважно це електромобілі та гібриди з підзарядкою від мережі.

Данія утримує рекорд з часткою 12,1%, але це все стосується як електромобілів з двигунами внутрішнього згоряння, так і гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі.

Міський хетчбек Changan BenBen e-Star за якихось 10-12 тисяч доларів (чи більше або менше) для не дуже багатих ефіопів дорогий, але відносно інших брендів – доступніший. Фото: Changan

Ті машини простіші й скромніші в затратах

Ефіопські водії без вагань переходять на електромобілі, приваблюючись низькими експлуатаційними витратами цих транспортних засобів.

Окрім цього, приваблює конструкційна простота, що гарантує високу довговічність на великих відстанях. В Африці цей показник особливо важливий.

Статистика свідчить, що електромобілі в ефіопів стають дедалі популярнішими. Щоправда, показник тут не слід вимірювати кількістю, мова йде про темпи зростання відносно класики.

Відносно кількості там скромні показники, згадані вище 8,3% від усіх автомобілів означають приблизно 115 000 акумуляторних машин у чистому вигляді без домішка гібридного виконання.

Польща вже програє Ефіопії

В Ефіопії лише 1,4 мільйона автомобілів. Для порівняння, у Польщі, яка має втричі менше населення, зареєстровано 21 мільйон автомобілів. При цьому

в Ефіопії (Google Maps HERE) проживає 113,7 мільйона людей, а в Польщі — 37,6 мільйона громадян.

В обох країнах схожа кількість “електричок” на дорогах: в Ефіопії наприкінці 2025 року це становило 115 000 BEV порівняно з 1,39 мільйона автомобілів загалом.

Польща — значно багатша країна, кількість легкових автомобілів сягає мільйонів, але темпи впровадження електромобілів схожі. Експерти elektrowoz.pl прогнозують, що африканська країна, ймовірно, в електромобільності обійде поляків у абсолютних показниках.