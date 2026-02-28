В какой стране мира можно покупать только электромобили: это не Норвегия

Уверенность о том, что Норвегия является мировым лидером электромобильности немного преувеличена. Просто Европейский Союз выбрал ее как образец для континента, введя строгие нормы выбросов и говоря о полной электрификации. Об этом пишет elektrowoz.pl.

На деле настоящим лидером роста является ... Эфиопия. После запрета импорта машин с двигателями внутреннего сгорания два года назад ни одного автомобиля с ДВС ни нового, ни подержанного не ввезено даже контрабандой. Несколько исключений было сделано, но это связано со спецтранспортом для государственных служб.

Независимость должна быть... независимой

Эфиопия не хочет нефти. Стабильные цены в стране гарантируются относительно дешевой электроэнергией, вырабатываемой плотинами на Голубом Ниле и реке Омо.

Поэтому 1 кВт-ч электроэнергии в этой стране стоит всего 0,36 цента. Это втрое меньше, чем в Польше. К тому же Эфиопия смогла зарабатывать деньги, экспортируя ее в Кению.

Таким образом цель эфиопской власти отказаться с 2024 года от автомобилей на топливных двигателях была реальна. Это устраняло зависимость от нефти или колебаний ее цен на мировом рынке и продвигало электромобили.

На рынке Эфиопии довольно популярный Changan BenBen e-Star 2025 года выпуска может стоить в зависимости от исполнения и комплектации от 1 350 000 до 2 700 000 ETB (Br), в конвертации эфиопских бир в более понятную валюту это будет от 8 683 до 17 367 долларов США.

Рост в сравнении



Сейчас 8,3% эфиопских автомобилей являются электрическими. Этот показатель превышает европейский. Для сравнения, на ЕС приходится 3,7% такого транспорта, но преимущественно это электромобили и гибриды с подзарядкой от сети.

Дания удерживает рекорд с долей 12,1%, но это все касается как электромобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети.

Городской хэтчбек Changan BenBen e-Star за каких-то 10-12 тысяч долларов (или больше, или меньше) для не очень богатых эфиопов дорогой, но относительно других брендов – более доступный. Фото: Changan

Те машины проще и скромнее в затратах

Эфиопские водители без колебаний переходят на электромобили, привлекаясь низкими эксплуатационными расходами этих транспортных средств.

Кроме этого, привлекает конструкционная простота, что гарантирует высокую долговечность на больших расстояниях. В Африке этот показатель особенно важен.

Статистика свидетельствует, что электромобили у эфиопов становятся все более популярными. Правда, показатель здесь не следует измерять количеством, речь идет о темпах роста относительно классики.

Относительно количества там скромные показатели, упомянутые выше 8,3% от всех автомобилей означают примерно 115 000 аккумуляторных машин в чистом виде без примеси гибридного исполнения.

Польша уже проигрывает Эфиопии

В Эфиопии только 1,4 миллиона автомобилей. Для сравнения, в Польше, которая имеет втрое меньше населения, зарегистрировано 21 миллион автомобилей. При этом

в Эфиопии (Google Maps HERE) проживает 113,7 миллиона человек, а в Польше - 37,6 миллиона граждан.

В обеих странах похожее количество “электричек” на дорогах: в Эфиопии в конце 2025 года это составило 115 000 BEV по сравнению с 1,39 миллиона автомобилей в целом.

Польша – значительно богаче страна, количество легковых автомобилей достигает миллионов, но темпы внедрения электромобилей похожи. Эксперты elektrowoz.pl прогнозируют, что африканская страна, вероятно, в электромобильности обойдет поляков в абсолютных показателях.