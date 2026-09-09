Електромобілі відвойовують частку українського авторинку: що купували у серпні

У серпні електромобілі збільшили частку в усіх трьох сегментах легкового авторинку України: до 7% у внутрішніх перепродажах, 17% серед імпортованих вживаних машин та 10,5% серед нових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, порівняно з липнем частка електромобілів зросла відповідно на 0,5, 2,6 та 2,9 процентного пункту.

Електромобілів стає більше навіть на ринку, що скорочується

Загалом у трьох основних сегментах авторинку у серпні було 97 204 легковики. Це внутрішні перепродажі вже зареєстрованих машин, перші реєстрації вживаних автомобілів після імпорту та продажі нових авто.

Порівняно зі зіставним періодом липня загальна кількість таких операцій скоротилася на 4,4%, а проти серпня минулого року падіння становило 8,4%. Але всередині цього ринку відбувається цікава зміна: частка бензинових і дизельних автомобілів поступово зменшується, тоді як електромобілі та гібриди займають більше місця.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У сумі за трьома сегментами бензин залишається беззаперечним лідером із часткою 44,2%. Дизель має 24,7%, автомобілі з ГБО - 15,6%, електромобілі - 9,3%, а гібриди - 5,8%.

Тобто майже кожен десятий автомобіль у загальній структурі серпневого ринку був повністю електричним.

На внутрішній вторинці електромобілі вже займають 7%

Найбільшим сегментом залишаються внутрішні перепродажі. У серпні українці змінили власників у 71 154 легковиків, що на 4,3% менше, ніж у зіставному періоді липня.

Бензинові автомобілі тут залишаються головними з 42,5% ринку. Дизель займає 27%, а машини з ГБО - 20,5%. Разом ці три типи живлення формують понад 90% усіх перепродажів.

Але електромобілі поступово відкушують свою частину цього пирога. У серпні їх було 4957, або 7% внутрішнього вторинного ринку. Порівняно з липнем частка зросла на 0,5 процентного пункту, а за рік - на 2,2 пункту.

Цікаво, що кількість внутрішніх перепродажів електромобілів зростає навіть тоді, коли загальний ринок скорочується. У серпні, за даними Інституту досліджень авторинку, BEV додали 2,3% до липня та 38,2% до минулорічного показника.

Auto24 уже розповідав про серпневий вторинний авторинок, де електромобілі стали одним із небагатьох сегментів, що продовжує зростати на тлі загального охолодження ринку.

Імпортовані електромобілі забрали частину бензинових

Найпомітніша зміна відбулася серед вживаних автомобілів, які українці привозять з-за кордону.

У серпні вперше зареєстрували 21 256 таких машин. Це на 3,7% менше, ніж у зіставному періоді липня, але всередині сегмента відбулася суттєва перебудова.

Частка бензинових автомобілів зменшилася одразу на 2,6 процентного пункту, до 51,3%. При цьому частка електромобілів зросла на ті самі 2,6 пункту і досягла 17%.

У кількісному вимірі це 3613 вживаних електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні після імпорту.

Гібриди також додали, хоча їхнє зростання було скромнішим. Їхня частка збільшилася до 10,5%.

Таким чином, майже кожен п'ятий вживаний автомобіль, який у серпні привезли з-за кордону, був електричним.

Це продовження тенденції, яку Auto24 уже фіксував у статистиці імпорту вживаних авто. Електромобілі вже не є невеликою нішою серед машин, які українці привозять із Європи та інших країн.

Нові авто: гібриди майже наздогнали бензин

У сегменті нових автомобілів зміни ще цікавіші.

У серпні в Україні вперше зареєстрували 4794 нові легковики. Бензинові моделі залишилися найбільшою групою з часткою 36,8%, але буквально наступають їм на п'яти гібриди.

Їхня частка становила 33,9%, тобто різниця між бензином та гібридами скоротилася лише до 2,9 процентного пункту.

Електромобілі посіли третє місце з 10,5%. Це 504 автомобілі, а порівняно з липнем частка BEV збільшилася одразу на 2,9 процентного пункту.

Водночас у річному вимірі ситуація протилежна. Частка електромобілів серед нових машин впала на 17,5 процентного пункту. Причина очевидна: після повернення ПДВ нові електрокари стали значно менш вигідними для українських покупців.

На цьому тлі гібриди виглядають набагато сильніше. Їхня частка за рік зросла на 10,8 процентного пункту.

Nissan Leaf повернув собі перше місце

У рейтингу моделей електромобілів серпень також приніс зміну лідера. Nissan Leaf повернувся на перше місце, випередивши Tesla Model 3.

В Україні за місяць зареєстрували 1087 Nissan Leaf. Tesla Model 3 отримала 1044 операції, а Tesla Model Y - 910. Разом ці три моделі сформували третину всього ринку електромобілів.

Далі йдуть Volkswagen e-Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Tesla Model S, Chevrolet Bolt та Opel Ampera-e, Hyundai Ioniq 5 і Volkswagen ID.4.

Цікаво, що лідер залежить від сегмента. Серед внутрішніх перепродажів Nissan Leaf також перший із 632 операціями. А серед імпортованих електромобілів з пробігом лідирує Tesla Model Y.

З новими електромобілями все зовсім інакше. Тут перше місце у серпні зайняв китайський BYD Sea Lion 06 зі 102 реєстраціями. Далі йдуть Zeekr 001, Zeekr 7X, MG4 та Toyota bZ4X.

У гібридів свій беззаперечний лідер

Гібридний сегмент в Україні продовжує залишатися фактично територією Toyota.

Серед усіх трьох сегментів у серпні найбільше гібридних автомобілів припало на Toyota RAV4 - 740 машин. Далі розташувалися Toyota Camry із 339 автомобілями, Ford Fusion із 238, Ford Kuga/Escape із 182 та Toyota Yaris Cross із 162.

Тобто три моделі Toyota увійшли до першої п'ятірки.

Ця ситуація не випадкова. Toyota роками розвивала гібридні силові установки, тому на українському ринку вже сформувався великий парк таких автомобілів. Auto24 раніше аналізував зростання популярності гібридів в Україні, і серпневі цифри показують, що ця тенденція продовжується.

ГБО залишається вибором старої вторинки

На протилежному боці електрифікації залишається газобалонне обладнання. Воно майже не присутнє серед нових автомобілів, але продовжує займати величезну частку внутрішнього вторинного ринку.

У серпні машини з ГБО забезпечили 20,5% внутрішніх перепродажів. Для порівняння, серед імпортованих вживаних авто їхня частка становила лише 2,6%, а серед нових - всього 0,4%.

Лідером цього сегмента залишається ЗАЗ/Daewoo Lanos, на який припало 1288 операцій. Далі йдуть Skoda Octavia, Chevrolet Aveo/ZAZ Vida, Toyota Camry та ВАЗ/Lada 110.

Це добре показує різницю між українським старим автопарком та новими автомобілями. ГБО залишається частиною вже сформованого парку, тоді як нові технології поступово змінюють структуру нових продажів та імпорту.

Український авторинок поступово електрифікується

Серпневі цифри дають досить цікаву картину. Електромобілі одночасно збільшили частку у внутрішніх перепродажах, імпорті вживаних машин та продажах нових автомобілів.

При цьому причини в кожному сегменті різні. На вторинному ринку працює великий парк електромобілів, які вже перебувають в Україні. В імпорті важливу роль відіграє можливість привезти вживаний електрокар за нижчою ціною. А серед нових автомобілів частка BEV зростає відносно липня, хоча за рік сегмент залишається значно меншим.

Тому говорити про повну заміну бензину чи дизеля електромобілями поки зарано. Але напрямок зміни структури ринку очевидний: електромобілі та гібриди разом займають дедалі більше місця, а бензин і дизель поступово віддають їм частину ринку.

Особливо показовою є ситуація на внутрішній вторинці. Тут електромобілі та гібриди вже разом займають 9,5% усіх перепродажів, хоча ще кілька років тому цей сегмент був практично нішевим.