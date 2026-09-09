Электромобили отвоевывают долю украинского авторынка: что покупали в августе

В августе электромобили увеличили долю во всех трех сегментах легкового авторынка Украины: до 7% во внутренних перепродажах, 17% среди импортируемых подержанных машин и 10,5% среди новых автомобилей. По данным Института исследований авторынка, по сравнению с июлем доля электромобилей выросла соответственно на 0,5, 2,6 и 2,9 процентных пункта.

Электромобилей становится больше даже на сокращающемся рынке

Всего в трех основных сегментах авторынка в августе было 97 204 легковушки. Это внутренние перепродажи уже зарегистрированных машин, первые регистрации б/у автомобилей после импорта и продажи новых авто.

По сравнению с сопоставимым периодом июля, общее количество таких операций сократилось на 4,4%, а против августа прошлого года падение составило 8,4%. Но внутри этого рынка происходит интересное изменение: доля бензиновых и дизельных автомобилей постепенно уменьшается, в то время как электромобили и гибриды занимают больше места.

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В сумме по трем сегментам бензин остается безоговорочным лидером с долей 44,2%. Дизель имеет 24,7%, автомобили с ГБО – 15,6%, электромобили – 9,3%, а гибриды – 5,8%.

То есть, почти каждый десятый автомобиль в общей структуре августовского рынка был полностью электрическим.

На внутренней вторичке электромобили уже занимают 7%

Самым большим сегментом остаются внутренние перепродажи. В августе украинцы сменили владельцев в 71 154 легковушек, что на 4,3% меньше, чем в сопоставимом периоде июля.

Бензиновые автомобили здесь остаются главными с 42,5% рынка. Дизель занимает 27%, а машины с ГБО – 20,5%. Итого эти три типа питания формируют более 90% всех перепродаж.

Но электромобили постепенно откусывают свою часть этого пирога. В августе их было 4957 или 7% внутреннего вторичного рынка. По сравнению с июлем доля выросла на 0,5 процентного пункта, а за год – на 2,2 пункта.

Интересно, что количество внутренних перепродаж электромобилей растет даже тогда, когда общий рынок сокращается. В августе, по данным Института исследований авторынка, BEV прибавили 2,3% к июлю и 38,2% к прошлогоднему показателю.

Auto24 уже рассказывал о августовском вторичном авторынке, где электромобили стали одним из немногих сегментов, что продолжает расти на фоне всеобщего охлаждения рынка.

Импортируемые электромобили забрали часть бензиновых

Самое заметное изменение произошло среди подержанных автомобилей, которые украинцы привозят из-за границы.

В августе впервые зарегистрировали 21 256 таких машин. Это на 3,7% меньше, чем в сопоставимом периоде июля, но внутри сегмента произошла существенная перестройка.

Доля бензиновых автомобилей уменьшилась сразу на 2,6 процентных пункта, до 51,3%. При этом доля электромобилей выросла на те же 2,6 пункта и достигла 17%.

В количественном измерении это 3613 подержанных электромобилей, впервые зарегистрировавшихся в Украину после импорта.

Гибриды также добавили, хотя их рост был более скромным. Их доля увеличилась до 10,5%.

Таким образом, почти каждый пятый автомобиль, который в августе привезли из-за границы, был электрическим.

Это продолжение тенденции, которую Auto24 уже фиксировал в статистике импорта подержанных авто. Электромобили уже не являются небольшой нишей среди машин, которые украинцы привозят из Европы и других стран.

Новые авто: гибриды почти догнали бензин

В сегменте новых автомобилей изменения еще более интересны.

В августе в Украине впервые зарегистрировали 4794 новых легковушек. Бензиновые модели остались самой большой группой с долей 36,8%, но буквально наступают им на пять гибридов.

Их доля составляла 33,9%, то есть разница между бензином и гибридами сократилась только до 2,9 процентных пункта.

Электромобили заняли третье место с 10,5%. Это 504 автомобиля, а по сравнению с июлем доля BEV увеличилась сразу на 2,9 процентных пункта.

В то же время, в годовом измерении ситуация противоположная. Доля электромобилей среди новых машин упала на 17,5 процентных пункта. Причина очевидна: по возвращении НДС новые электрокары стали гораздо менее выгодными для украинских покупателей.

На этом фоне гибриды смотрятся гораздо сильнее. Их доля за год выросла на 10,8 процентных пункта.

Nissan Leaf вернул себе первое место

В рейтинге моделей электромобилей август также принес смену лидеру. Nissan Leaf вернулся на первое место, опередив Tesla Model 3.

В Украине за месяц зарегистрировали 1087 Nissan Leaf. Tesla Model 3 получила 1044 операции, а Tesla Model Y – 910. Итого эти три модели сформировали треть всего рынка электромобилей.

Далее следуют Volkswagen e-Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Tesla Model S, Chevrolet Bolt и Opel Ampera-e, Hyundai Ioniq 5 и Volkswagen ID.4.

Любопытно, что лидер зависит от сегмента. Среди внутренних перепродаж Nissan Leaf также первый с 632 сделками. Среди импортированных электромобилей с пробегом лидирует Tesla Model Y.

С новыми электромобилями все совсем по-другому. Здесь первое место в августе занял китайский BYD Sea Lion 06 со 102 регистрациями. Далее следуют Zeekr 001, Zeekr 7X, MG4 и Toyota bZ4X.

У гибридов свой безоговорочный лидер

Гибридный сегмент в Украине продолжает оставаться фактически территорией Toyota.

Среди всех трех сегментов в августе больше всего гибридных автомобилей пришлось на Toyota RAV4 – 740 машин. Далее расположились Toyota Camry с 339 автомобилями, Ford Fusion из 238, Ford Kuga/Escape из 182 и Toyota Yaris Cross из 162.

То есть три модели Toyota вошли в первую пятерку.

Эта ситуация не случайна. Toyota годами развивала гибридные силовые установки, поэтому на украинском рынке уже сформировался обширный парк таких автомобилей. Auto24 раньше анализировал рост популярности гибридов в Украине, и августовские цифры показывают, что эта тенденция продолжается.

ГБО остается выбором старой вторички

На противоположной стороне электрификации остается газобаллонное оборудование. Она почти не присутствует среди новых автомобилей, но продолжает занимать огромную долю внутреннего вторичного рынка.

В августе машины с ГБО обеспечили 20,5% внутренних перепродаж. Для сравнения, среди импортируемых подержанных авто их доля составляла всего 2,6%, а среди новых – всего 0,4%.

Лидером этого сегмента остается ЗАЗ/Daewoo Lanos, на который пришлось 1288 сделок. Далее следуют Skoda Octavia, Chevrolet Aveo/ZAZ Vida, Toyota Camry и ВАЗ/Lada 110.

Это хорошо показывает разницу между старым украинским автопарком и новыми автомобилями. ГБО остается частью уже сложившегося парка, в то время как новые технологии постепенно изменяют структуру новых продаж и импорта.

Украинский авторынок постепенно электрифицируется

Августовские цифры дают достаточно интересную картину. Электромобили одновременно увеличили долю во внутренних перепродажах, импорте подержанных машин и продажах новых автомобилей.

При этом причины в каждом сегменте разные. На вторичном рынке работает большой парк электромобилей, уже находящихся в Украине. В импорте важную роль играет возможность привезти подержанный электрокар по более низкой цене. А среди новых автомобилей доля BEV растет по отношению к июлю, хотя за год сегмент остается значительно меньше.

Поэтому говорить о полной замене бензина или дизеля электромобилями пока рано. Но направление изменения структуры рынка очевидно: электромобили и гибриды вместе занимают все большее место, а бензин и дизель постепенно отдают им часть рынка.

Особенно показательна ситуация на внутренней вторичке. Здесь электромобили и гибриды уже вместе занимают 9,5% всех перепродаж, хотя еще несколько лет назад этот сегмент был практически нишев.