Електронні документи замість пласиткових: які переваги отримують українські водії

Українські автовласники все активніше переходять на цифрові сервіси. Через Кабінет водія можна дистанційно замовити нові номерні знаки, відновити або замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не відвідуючи сервісний центр МВС.

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Онлайн-перереєстрація стане у пригоді у випадках втрати свідоцтва про реєстрацію, пошкодження документа, зміни персональних даних власника або бажання отримати новий номерний знак. Під час оформлення заявки водій може обрати як традиційне пластикове свідоцтво, так і виключно електронний документ.

Незалежно від обраного формату, свідоцтво автоматично відображається у застосунку «Дія» та Кабінеті водія.

Основні переваги електронного свідоцтва

Електронні документи мають низку практичних переваг:

Неможливо загубити або пошкодити документ, оскільки він постійно доступний у цифровому форматі.

Власник економить кошти на виготовленні фізичного бланка.

Документ завжди під рукою разом зі смартфоном.

Скорочується час отримання послуги — користуватися автомобілем можна відразу після появи документа в «Дії», якщо номерні знаки не змінювалися.

Нові номерні знаки серії ED

При оформленні перереєстрації через Кабінет водія транспортному засобу автоматично присвоюються номерні знаки серії ED. Вони свідчать про те, що адміністративна послуга була отримана в електронному форматі.

Водночас власник автомобіля має можливість:

Залишити чинний номерний знак, якщо він відповідає актуальним стандартам.

Обрати новий номер із доступних комбінацій.

Закріпити за автомобілем попередньо заброньований номерний знак.

Перед бронюванням система дозволяє перевірити наявність бажаної комбінації та зарезервувати її для майбутньої реєстрації або перереєстрації транспортного засобу.

Цифровізація автомобільних послуг триває

У МВС зазначають, що Кабінет водія поступово розширює перелік електронних послуг для громадян. Це дозволяє скоротити кількість візитів до сервісних центрів та спростити взаємодію автовласників із державними сервісами.

Для водіїв, яким необхідно відновити документи або змінити номерні знаки, онлайн-оформлення стає швидкою та зручною альтернативою традиційним процедурам.