Электронные документы вместо пластиковых: какие преимущества получают украинские водители

Украинские автовладельцы все активнее переходят на цифровые сервисы. Через “Кабинет водителя” можно дистанционно заказать новые номерные знаки, восстановить или заменить свидетельство о регистрации транспортного средства, не посещая сервисный центр МВД.

Читайте также: Что означает отметка «S» в техпаспорте автомобиля

Онлайн-перерегистрация пригодится в случаях утери свидетельства о регистрации, повреждения документа, изменения персональных данных владельца или желания получить новый номерной знак. При оформлении заявки водитель может выбрать как традиционное пластиковое свидетельство, так и исключительно электронный документ.

Независимо от выбранного формата, свидетельство автоматически отображается в приложении “Дія” и Кабинете водителя.

Основные преимущества электронного свидетельства

Электронные документы имеют ряд практических преимуществ:

Невозможно потерять или повредить документ, поскольку он постоянно доступен в цифровом формате.

Владелец экономит средства на изготовлении физического бланка.

Документ всегда под рукой вместе со смартфоном.

Сокращается время получения услуги — пользоваться автомобилем можно сразу после появления документа в «Дії», если номерные знаки не менялись.

Новые номерные знаки серии ED

При оформлении перерегистрации через Кабинет водителя транспортному средству автоматически присваиваются номерные знаки серии ED. Они свидетельствуют о том, что административная услуга была получена в электронном формате.

При этом владелец автомобиля имеет возможность:

Оставить действующий номерной знак, если он соответствует актуальным стандартам.

Выбрать новый номер из доступных комбинаций.

Закрепить за автомобилем предварительно забронированный номерной знак.

Перед бронированием система позволяет проверить наличие желаемой комбинации и зарезервировать ее для будущей регистрации или перерегистрации транспортного средства.

Цифровизация автомобильных услуг продолжается

В МВД отмечают, что “Кабинет водителя” постепенно расширяет перечень электронных услуг для граждан. Это позволяет сократить количество посещений сервисных центров и упростить взаимодействие автовладельцев с государственными службами.

Для водителей, которым необходимо восстановить документы или сменить номерные знаки, онлайн-оформление становится быстрой и удобной альтернативой традиционным процедурам.