Электронные документы вместо пластиковых: какие преимущества получают украинские водители

Украинские автовладельцы все активнее переходят на цифровые сервисы. Через “Кабинет водителя” можно дистанционно заказать новые номерные знаки, восстановить или заменить свидетельство о регистрации транспортного средства, не посещая сервисный центр МВД.
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Онлайн-перерегистрация пригодится в случаях утери свидетельства о регистрации, повреждения документа, изменения персональных данных владельца или желания получить новый номерной знак. При оформлении заявки водитель может выбрать как традиционное пластиковое свидетельство, так и исключительно электронный документ.
Независимо от выбранного формата, свидетельство автоматически отображается в приложении “Дія” и Кабинете водителя.
Основные преимущества электронного свидетельства
Электронные документы имеют ряд практических преимуществ:
- Невозможно потерять или повредить документ, поскольку он постоянно доступен в цифровом формате.
- Владелец экономит средства на изготовлении физического бланка.
- Документ всегда под рукой вместе со смартфоном.
- Сокращается время получения услуги — пользоваться автомобилем можно сразу после появления документа в «Дії», если номерные знаки не менялись.
Новые номерные знаки серии ED
При оформлении перерегистрации через Кабинет водителя транспортному средству автоматически присваиваются номерные знаки серии ED. Они свидетельствуют о том, что административная услуга была получена в электронном формате.
При этом владелец автомобиля имеет возможность:
- Оставить действующий номерной знак, если он соответствует актуальным стандартам.
- Выбрать новый номер из доступных комбинаций.
- Закрепить за автомобилем предварительно забронированный номерной знак.
Перед бронированием система позволяет проверить наличие желаемой комбинации и зарезервировать ее для будущей регистрации или перерегистрации транспортного средства.
Цифровизация автомобильных услуг продолжается
В МВД отмечают, что “Кабинет водителя” постепенно расширяет перечень электронных услуг для граждан. Это позволяет сократить количество посещений сервисных центров и упростить взаимодействие автовладельцев с государственными службами.
Для водителей, которым необходимо восстановить документы или сменить номерные знаки, онлайн-оформление становится быстрой и удобной альтернативой традиционным процедурам.