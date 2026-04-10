Електричні вантажівки з запасом ходу понад 1000 км з’являться через чотири роки

Таку перспективу на найближчі чотири роки передбачає китайський виробник вантажних автомобілів Windrose. Підстави не вірити в озвучений прогноз відсутні, оскільки цей автогігант вже на ділі довів свою не тільки бізнесову, але й інноваційну спроможність.

Windrose активно виходить на глобальний ринок, має масштабні переваги над Semi, яку проштовхує до споживача Tesla. Інформацію оприлюднено на оновленому сайті виробника, який тепер доступний 14 мовами. Про це пише Авто24.

Що пропонують зараз

Менеджери Windrose запевняють про реальне досягнення відповідного показника до 2030 року.

Поки ж до послуг перевізників Windrose R700 другого покоління із запасом ходу близько 670 км. Такий результат для 1400 кінських сил забезпечують акумулятори потужністю 750 кВт-год.

Дорожня карта просування на глобальний ринок електровантажівок Windrose. Інфографіка: Авто24

Плани розвитку

До 2028 року виробник планує вивести на ринок третє покоління моделі R700. Воно отримає батарею на 811 кВт-год і зможе долати понад 815 км без підзарядки.

Наступний крок – четверте покоління, яке очікується у 2030 році. Такі вантажівки оснащуватимуть акумуляторами місткістю понад 960 кВт-год, що дозволить перевищити позначку в 1000 км запасу ходу.

Ринок і ціни

Компанія вже продає свою техніку не лише в Китаї, а й у Європі та США. Цінники відрізняються. У Європі вартість електровантажівки становить близько 250 тисяч євро.

А ось у Каліфорнії та Техасі модель R700 коштує з коротким запасом ходу коштує приблизно 270 000 доларів, тоді як її "брат" з великим запасом ходу коштуватиме 290 000 доларів, доларів США.

Однак завдяки державним субсидіям, зокрема у США та Великій Британії, фактична ціна для покупців може бути нижчою.

Що на ринку електричних фур

Поки про запас ходу електричних вантажівок на понад 1000 км ніхто конкретно зі світових виробників не заявляв. Однак мова про це точиться, обговорення йдуть.

Поява вантажівки з таким пробігом на одній зарядці стане важливим кроком для розвитку далекобійних перевезень і може суттєво змінити ринок вантажного транспорту, що допоки базується на класиці з двигунами внутрішнього згорання.