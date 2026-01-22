Електричний компакт від Škoda виходить на фінішну пряму перед дебютом

Нещодавно прототип Škoda Epiq знову помітили під час зимових випробувань поблизу Полярного кола. Автомобіль традиційно був щільно вкритий камуфляжем, а сніг на кормі додатково приховував деталі дизайну. Утім, деякі риси екстер’єру все ж вдалося розгледіти, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution.

Дизайн із натяком на “позашляховий” характер

Зовні Škoda Epiq викликає асоціації з класичними SUV, хоча повноцінним позашляховиком він, звісно, не є. Особливо привертає увагу передній бампер з вісьмома вертикальними прорізами. Це рішення, яке мимоволі нагадує фірмову решітку Jeep, але виконане в сучасному стилі Škoda. Оптика має розділену архітектуру.

Основні фари розташовані нижче, тоді як верхні елементи виконують роль денних ходових вогнів і покажчиків повороту. Не виключено, що у дорожчих версіях між ними з’явиться тонка світлова смуга, адже такий прийом уже став майже стандартом для нових електрокарів.

Практичність і пропорції міського кросовера

Для автомобіля цього класу Škoda Epiq вирізняється великими задніми дверима, які мають забезпечити зручний доступ до просторого багажника. Частково відкриті задні світлодіодні ліхтарі мають форму бумеранга. Чи будуть вони з’єднані світловою лінією поки невідомо. Профіль доповнюють пологий дах і збільшений дорожній просвіт. Він трохи перевищує показники звичайних суперміні, однак цього недостатньо, щоб назвати Epiq справжнім позашляховиком.

Платформа, запас ходу та техніка

В основі моделі лежить платформа MEB+, яку Volkswagen Group використовує також для Cupra Raval та майбутнього VW ID.Polo. За попередніми даними, Škoda Epiq отримає один електромотор спереду та передній привод. Живлення забезпечуватиме батарея ємністю близько 52 кВт-год. Потужність установки може перевищувати 200 к.с., а запас ходу становитиме приблизно 425 км. Водночас компанія вже працює над більш потужною версією, що свідчить про плани розширення лінійки.

Виробництво, ціна та строки виходу

Збирати Škoda Epiq планують в Іспанії. Очікується, що колісна база становитиме близько 2600 мм, а загальна довжина близько 4160 мм. Початкова ціна електрокросовера має стартувати з позначки близько 25 000 євро, що робить модель однією з найдоступніших у своєму сегменті. Офіційну презентацію Škoda Epiq планують провести до кінця цього року. Перші поставки на ринок можуть розпочатися наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.