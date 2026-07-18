Електричний Peugeot Traveller перетворили на потяг: у Франції тестують рейковий мінівен

Проєкт уже підтримали державне агентство ADEME та програма France 2030, а перші комерційні маршрути планують відкрити у 2028 році.

Про тестування рейкомобіля Peugeot е-Traveller на французькій залізниці розповідає на своїй сторінці Voiture Malin.



Автомобіль, що їде рейками

Ferromobile побудований на базі електричного Peugeot e-Traveller. Машина отримала висувні сталеві колеса, що дозволяють за кілька хвилин перейти з автодороги на залізничну колію.

На рейках електромобіль розвиває швидкість до 100 км/год, перевозить до восьми пасажирів і може працювати у складі колони з п'яти машин. Гальмування здійснюється звичайними пневматичними шинами, що дає змогу використовувати системи ABS та ESP.

Ще одна особливість – після завершення маршруту автомобіль може самостійно з'їхати з рейок і продовжити рух звичайною дорогою.

Звичайний мінівен з системою комбінованого шинно-рейкового ходу робить малобюджетні пасажирські залізничні перевезення з невеличким трафіком прибутковими. Фото: Ferromobile

Без машиніста та контактної мережі

Ferromobile працюватиме в автономному режимі. Система керування контролюватиме швидкість, дистанцію між машинами та рух на маршруті, а пасажири зможуть викликати транспорт через мобільний застосунок.

Такий підхід дозволяє відмовитися від локомотивів, контактної мережі та великих вокзалів, значно здешевивши експлуатацію другорядних ліній.

Який він з себе, той рейковий Peugeot e-Traveller

В основі Ferromobile лежить серійний Peugeot e-Traveller. Залежно від версії він оснащується електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і 260 Нм крутного моменту.

Доступні акумулятори місткістю 50 або 75 кВт-год, що забезпечують запас ходу до 350 км за циклом WLTP.

Максимальна швидкість автомобіля становить 130 км/год, але такий "форсаж" виробником не рекомендується.

Підтримка швидкісної зарядки постійним струмом потужністю до 100 кВт дозволяє поповнити заряд батареї до 80% приблизно за 45 хвилин.

Чому це вигідно

За оцінками розробників, відновлення звичайної залізничної лінії коштує до 2 млн євро за кілометр, тоді як система Ferromobile потребує приблизно 200 тис. євро.

У Франції налічується близько 9 тис. км другорядних колій, із яких 5,7 тис. км нині не використовуються. Саме їх планують повернути до роботи за допомогою таких рейкових електромобілів.