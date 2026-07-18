Электромобиль Peugeot Traveller превратили в поезд: во Франции тестируют рельсовый минивэн

Проект уже поддержали государственное агентство ADEME и программа France 2030, а первые коммерческие маршруты планируют открыть в 2028 году.

О тестировании рельсомобиля Peugeot e-Traveller на французской железной дороге рассказывает на своей странице Voiture Malin.



Автомобиль, едущий по рельсам

Ferromobile построен на базе электрического Peugeot e-Traveller. Машина получила выдвижные стальные колеса, позволяющие за несколько минут перейти с автодороги на железнодорожные рельсы.

На рельсах электромобиль развивает скорость до 100 км/ч, перевозит до восьми пассажиров и может работать в составе колонны из пяти машин. Торможение осуществляется обычными пневматическими шинами, что позволяет использовать системы ABS и ESP.

Еще одна особенность – по завершении маршрута автомобиль может самостоятельно съехать с рельсов и продолжить движение по обычной дороге.

Обычный минивэн с системой комбинированного шинно-рельсового хода делает малобюджетные пассажирские железнодорожные перевозки с небольшим трафиком прибыльными. Фото: Ferromobile

Без машиниста и контактной сети

Ferromobile будет работать в автономном режиме. Система управления будет контролировать скорость, дистанцию между машинами и движение по маршруту, а пассажиры смогут вызывать транспорт через мобильное приложение.

Такой подход позволяет отказаться от локомотивов, контактной сети и крупных вокзалов, что значительно удешевит эксплуатацию второстепенных линий.

Каков же он, этот рельсовый Peugeot e-Traveller

В основе Ferromobile лежит серийный Peugeot e-Traveller. В зависимости от версии он оснащается электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм.

Доступны аккумуляторы емкостью 50 или 75 кВт-ч, обеспечивающие запас хода до 350 км по циклу WLTP.

Максимальная скорость автомобиля составляет 130 км/ч, но такой "форсаж" производителем не рекомендуется.

Поддержка быстрой зарядки постоянным током мощностью до 100 кВт позволяет зарядить аккумулятор до 80% примерно за 45 минут.

Почему это выгодно

По оценкам разработчиков, восстановление обычной железнодорожной линии обходится в сумму до 2 млн евро за километр, тогда как система Ferromobile требует примерно 200 тыс. евро.

Во Франции насчитывается около 9 тыс. км второстепенных путей, из которых 5,7 тыс. км в настоящее время не используются. Именно их планируют вернуть в эксплуатацию с помощью таких рельсовых электромобилей.