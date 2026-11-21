Новинка побудована на високовольтній електричній платформі Greenworks із напругою 400 В. Раніше продукція цієї компанії була відома як Cramer.

Як пише Thurlow Nunn Standen, силова установка складається з двох компактних електродвигунів сумарною потужністю 110 еквівалентних кінських сил.

Читайте також Італійський електричний пікап виявився потрібним у селі та в місті



Енергію вони отримують від літій-іонної батареї місткістю 19 кВт-год. Максимальна швидкість Optimus становить 40 миль/год (64 км/год), а заявлений запас ходу – до 68 миль (109 км) за типових умов експлуатації.

Технології, що рухають вперед. Hankook – міжнародний шинний бренд, який розробляє інноваційні рішення для сучасних автомобілів. Від щоденних міських поїздок до далеких подорожей – відкривайте новий рівень водіння разом із Hankook. Рекламна інформація

Перевезення і серйозне бездоріжжя

Greenworks Optimus розрахований не лише на пересування територіями підприємств. Він може буксирувати причіп масою до 1134 кг, а його власна вантажність становить 590 кг.

Вантажний Optimus з повним приводом комунальним службам міст згодиться, але його стихія – бездоріжжя чи складний рельєф. Фото: Greenworks

Для роботи поза дорогами передбачено дорожній просвіт 28 см, незалежну підвіску, збільшені всюдихідні шини та диференціали з векторизацією крутного моменту.

Читайте також Китайська електровантажівка Hudson EV буде продаватись в Європі, але далеко не поїде

Додатково встановлена електрична лебідка з тяговим зусиллям 2722 кг. Водієві доступні кілька режимів руху для різних типів місцевості.

Для професійного використання

Новий UTV розширює комерційну акумуляторну екосистему Greenworks. Виробник орієнтується передусім на професійне обслуговування великих територій, нерухомості та господарських об'єктів.

Прем'єра Optimus відбулася на виставці Equip Exposition 2026 у Кентуккі. Модель подано як комерційний електричний всехід, здатний замінити частину традиційної техніки з двигунами внутрішнього згоряння.