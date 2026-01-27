Електричині 4-колісні скутери передали пацієнтам Львівщини

Допомогу у партнерстві з міжнародною організацією Hope for Ukraine надала Українська Християнська Місія відновлення та милосердя "Добрий самарянин".

Про нове надходження спеціалізованої малогабаритної техніки на своїй ФБ-сторінці розповів глава регіону Максим Козицький.

Читайте також Для людей з інвалідністю випускають зимовий варіант електровізків - на гусеницях

Для гуманітарних місій у медзакладах

Техніка допоможе пересуватися по лікарнях, реабілітаційних центрах та їхніх прилеглих територіях людям з інвалідністю, а також тим, хто отримав травми і поранення під час війни.

Це будуть і військові, і цивільні, котрі постраждали через напад Рoсiї, і зараз перебувають на лікуванні й потребують такої опори.

Кому дістався електротранспорт

Електроскутери передано на баланс:

Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи;

Superhumans Center;

Новояричівської районної лікарні;

Підберізцівської громади;

Моршинської міської лікарні;

санаторію "Моршин Прикордонник".

Buzzaround XL має просте бездротове розбирання, що дозволяє розібрати та зібрати його за лічені секунди. Колаж: Авто24

Розповідаємо про техніку конкретно

Надійшли електричні скутери Golden Technologies Buzzaround XL (чотириколісна модель GB147D) для людей з обмеженими можливостями. Це по суті аналог крісла колісного, але у компактнішому вигляді та з електричним приводом.

Машина розрахована для пересування як у приміщеннях, так і по тротуарній зоні руху без виїзду на мережу доріг загального користування, оскільки атрибути повноцінного ТЗ ( повороти, габарити, стоп-сигнали) тут відсутні.

Читайте також Які права на дорозі мають водії та пасажири з інвалідністю

Buzzaround XL пропонує вантажність 136 кг та максимальну швидкість 6,4 км/год. Він має радіус повороту 1,2 метра, що робить його дуже маневровим.

Його регульована за кутом світлодіодна фара забезпечує чітку видимість, а електромагнітні гальма забезпечують надійне гальмування.

Buzzaround XL має дворічну гарантію на трансмісію та електроніку, а також річний сервісний контракт. Фото: Львівська ОВА

Самокат розроблений у сучасному стилі, що забезпечує комфортну їзду завдяки регульованому сидінню (три позиції) та підніжкам.

Скутер масою 54 кілограми має привід на задню пару коліс. Акумулятор важить 8,9 кг. Заряджається акумулятор щонайменше 8 годин перед першим використанням та 12 годин після кожного наступного використання.