Енергетикам Дніпропетровщини передали два підйомники для ремонту мереж без відключень

Техніку в межах гуманітарної допомоги надіслала Energy Community. Ці підйомники обладнані ізольованими стрілами, що дозволяють безпечно працювати ремонтникам, електромонтажникам чи будівельникам на висоті до 32 метрів.

Це можуть бути як високовольтні лінії, так і промислові споруди, житлові будинки тощо. За словами енергетиків Дніпропетровщини, така техніка дозволяє швидше виконувати як аварійно-відновлювальні, так і планові ремонти.

Під напругою на висоті

Підйомники дозволяють працювати без відключення електропостачання, що для енергокомпанії дуже важливо. Вони вже працюють у Дніпровському та Криворізькому районах.

Енергетики завдяки цій техніці швидко усунули пошкодження на лініях напругою 35–150 кВ, що сталися через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури.

Тут не повний привід, але й двох мостів для пересування по полю цілком достатньо. Фото: Дніпровські електромережі

Тривісний MAN у полі не підводить

Окрім привабливих характеристик надбудови гідравлічного підйомника, дуже добре себе зарекомендувало шасі MAN TGM 18.290 з колісною формулою 4x4. Ця ходова знайома нашим транспортникам за різними будівельними надбудовами, в пергу чергу самоскидним.

Міцне шасі забезпечує стійкість та маневреність техніки, що особливо важливо під час робіт на складних ділянках електромереж. Тягової потужності у 290 кінських сил для 18-тонної машини навіть в умовах весняного бездоріжжя на польових операціях виявилося достатньо.

У компанії зазначають, що отримання двох автопідйомників з можливістю працювати з електролініями без їх відключення дуже посилять технічні можливості підприємства. Нині майже 70% ремонтів у розподільчих мережах 0,4 кВ виконуються без відключення споживачів.

