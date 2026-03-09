Энергетикам Днепропетровщины передали два подъемника для ремонта сетей без отключений

Технику в рамках гуманитарной помощи прислала Energy Community. Эти подъемники оборудованы изолированными стрелами, позволяющие ремонтникам, электромонтажникам или строителям безопасно работать на высоте до 32 метров.

Это могут быть как высоковольтные линии, так и промышленные сооружения, жилые дома и тому подобное. По словам энергетиков Днепропетровщины, такая техника позволяет быстрее выполнять как аварийно-восстановительные, так и плановые ремонты.

Под напряжением на высоте

Такие подъемники позволяют работать без отключения электроснабжения. Такая методика для потребителей услуг энергокомпании очень важна. Они работали в Днепровском и Криворожском районах.

Энергетики благодаря этой технике быстро устранили повреждения на линиях напряжением 35–150 кВ, произошедшие из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Здесь не полный привод, но и двух мостов для передвижения по полю вполне достаточно. Фото: Днепровские электросети

Трехосный MAN в поле не подводит

Кроме привлекательных характеристик надстройки гидравлического подъемника, очень хорошо себя зарекомендовало шасси MAN TGM 18.290 с колесной формулой 4x4. Эта ходовая знакома нашим транспортникам по различным строительным надстройкам, в первую очередь самосвальным.

Прочное шасси обеспечивает устойчивость и маневренность техники, что особенно важно во время работ на сложных участках электросетей. Тяговой мощности в 290 лошадиных сил для 18-тонной машины даже в условиях весеннего бездорожья на полевых операциях оказалось достаточно.

В компании отмечают, что получение двух автоподъемников с возможностью работать с электролиниями усилят технические возможности предприятия. Сейчас почти 70% ремонтов в распределительных сетях 0,4 кВ выполняются без отключения потребителей.

Теперь компания имеет возможность постепенно распространять эту практику и на сети среднего и высокого напряжения.