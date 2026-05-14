Епоха завершена: BMW Z4 офіційно знято з виробництва

Сімейство “Z” (від німецького Zukunft – майбутнє) розпочало свій шлях у 1991 році з екстравагантного Z1, що запам'ятався дверима, які ховалися в поріг. Пізніше популярність закріпив масовий Z3, який навіть став автомобілем Джеймса Бонда у стрічці “Золоте око”. Проте справжнім апогеєм стилю став ексклюзивний BMW Z8 із двигуном від M5, який також з'явився у “бондіані”.

На зміну Z3 у 2002 році прийшло перше покоління Z4. Протягом трьох генерацій модель пропонувалася у кузовах родстер та купе, а топові версії від підрозділу M розвивали потужність до 343 к.с. Останнє покоління G29, представлене у 2018 році, стало результатом амбітної колаборації з Toyota, розділивши платформу та агрегатну базу з новою Supra.

Технологічна спадщина та останній вихід

Як пише Motor1, завершальна генерація BMW Z4 була доступна виключно у варіанті родстера з м'яким складним верхом. Попри відсутність повноцінної “М-версії”, флагманська модифікація з 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном на 340 к.с. забезпечувала динаміку, гідну спортивного родоводу бренду.

Незадовго до завершення виробництва ентузіасти нарешті отримали версію з механічною коробкою передач, що стало своєрідним прощальним подарунком для шанувальників класичного драйву. Зі зникненням Z4 у модельному ряду BMW залишається лише один кабріолет із м'яким дахом – 4-та серія. Падіння попиту на нішеві двомісні авто змушує автовиробників дедалі частіше відмовлятися від подібних проектів на користь більш прибуткових кросоверів.

Чи буде продовження?