Эпоха завершена: BMW Z4 официально снят с производства

Семейство “Z” (от немецкого Zukunft – будущее) начало свой путь в 1991 году с экстравагантного Z1, запомнившегося дверью, которая пряталась в порог. Позже популярность закрепил массовый Z3, который даже стал автомобилем Джеймса Бонда в ленте “Золотой глаз”. Однако настоящим апогеем стиля стал эксклюзивный BMW Z8 с двигателем от M5, который также появился в “бондиане”.

На смену Z3 в 2002 году пришло первое поколение Z4. В течение трех генераций модель предлагалась в кузовах родстер и купе, а топовые версии от подразделения M развивали мощность до 343 л.с. Последнее поколение G29, представлено в 2018 году, стало результатом амбициозной коллаборации с Toyota, разделив платформу и агрегатную базу с новой Supra.

Технологическое наследие и последний выход

Как пишет Motor1, завершающая генерация BMW Z4 была доступна исключительно в варианте родстера с мягким складным верхом. Несмотря на отсутствие полноценной “М-версии”, флагманская модификация с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем на 340 л.с. обеспечивала динамику, достойную спортивной родословной бренда.

Незадолго до завершения производства энтузиасты наконец получили версию с механической коробкой передач, что стало своеобразным прощальным подарком для поклонников классического драйва. С исчезновением Z4 в модельном ряду BMW остается лишь один кабриолет с мягкой крышей – 4-я серия. Падение спроса на нишевые двухместные авто заставляет автопроизводителей все чаще отказываться от подобных проектов в пользу более прибыльных кроссоверов.

