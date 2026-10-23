Епоха змінилася: чеська армія отримала новітні навантажувачі Hyundai замість 50-річних ветеранів

ФОТО: Міноборони Чехії|
Це лише перша партія мілітаризованих "фронтовиків" Hyundai HL960A, надалі всі інженерні підрозділи отримають такі навантажувачі
Як повідомляє Командування сухопутних військ армії Чехії, урочиста передача нової техніки відбулася на аеродромі бази 15-го інженерного полку в місті Бехине. Військові інженери отримали у своє розпорядження машини, які значно підвищать ефективність виконання специфічних завдань.
До цього часу головною робочою силою чеських інженерних військ залишалися фронтальні навантажувачі KN-251. Ці гігантські двовісні машини були прийняті на озброєння ще у далекому 1978 році.
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Стара техніка вражала своїми габаритами: довжина понад 9 метрів та маса майже 25 тонн разом із ковшем. Двигун Liaz M 637 видавав 230 кінських сил, що дозволяло перекидати до 200 кубометрів ґрунту за годину. Щоправда, в умовах сучасності такі гіганти вже тягар – виклики зовсім інші, що показав досвід війни в Україні.
Сучасна заміна від Hyundai
Тепер на зміну ветеранам прийшли південнокорейські Hyundai HL960A. Цікаво, що під капотом цих навантажувачів працюють надійні американські двигуни Cummins потужністю 225 кінських сил.
Вивчивши досвід України у використанні будівельної техніки в облаштуванні оборонних позицій та ліквідації наслідків у надзвичайних ситуаціях, чехи зробили ставку на фронтальний навантажувач Hyundai. Фото: Міноборони Чехії
Нова машина важить 19,2 тонни, а її зусилля відриву сягає майже 16,7 тонни. Головне завдання для Hyundai залишається незмінним: копання окопів, зведення оборонних позицій, підготовка місцевості та допомога під час надзвичайних ситуацій.
"Нові моделі оснащені сучасними технологіями та забезпечують безпечніше робоче середовище. Це логічний крок для військових, які прагнуть відповідати сучасним стандартам і відмовляються від техніки минулого століття, – зазначили представники чеської армії.