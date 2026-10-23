Епоха змінилася: чеська армія отримала новітні навантажувачі Hyundai замість 50-річних ветеранів

Як повідомляє Командування сухопутних військ армії Чехії, урочиста передача нової техніки відбулася на аеродромі бази 15-го інженерного полку в місті Бехине. Військові інженери отримали у своє розпорядження машини, які значно підвищать ефективність виконання специфічних завдань.

До цього часу головною робочою силою чеських інженерних військ залишалися фронтальні навантажувачі KN-251. Ці гігантські двовісні машини були прийняті на озброєння ще у далекому 1978 році.

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Стара техніка вражала своїми габаритами: довжина понад 9 метрів та маса майже 25 тонн разом із ковшем. Двигун Liaz M 637 видавав 230 кінських сил, що дозволяло перекидати до 200 кубометрів ґрунту за годину. Щоправда, в умовах сучасності такі гіганти вже тягар – виклики зовсім інші, що показав досвід війни в Україні.

Сучасна заміна від Hyundai

Тепер на зміну ветеранам прийшли південнокорейські Hyundai HL960A. Цікаво, що під капотом цих навантажувачів працюють надійні американські двигуни Cummins потужністю 225 кінських сил.

Вивчивши досвід України у використанні будівельної техніки в облаштуванні оборонних позицій та ліквідації наслідків у надзвичайних ситуаціях, чехи зробили ставку на фронтальний навантажувач Hyundai. Фото: Міноборони Чехії

Нова машина важить 19,2 тонни, а її зусилля відриву сягає майже 16,7 тонни. Головне завдання для Hyundai залишається незмінним: копання окопів, зведення оборонних позицій, підготовка місцевості та допомога під час надзвичайних ситуацій.