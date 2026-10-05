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Ера вантажівок з пантографами закінчилася: Нідерланди згорнули дорогий проєкт

Уряд Нідерландів офіційно відмовився від будівництва тестової ділянки для електровантажівок із пантографами, скасувавши масштабний проєкт вартістю 115 мільйонів євро. Замість розбудови дорогих контактних ліній ці кошти спрямують на субсидії для купівлі звичайних батарейних фур та розвиток мережі стаціонарних зарядних станцій.
Нідерланди відмовилися від вантажівок з пантографами

ФОТО: сайт 40ton.net|

Вантажівки під контактними лініями стануть пережитком минулого

Валентин Ожго
logo5 жовтня, 16:40
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Як повідомляє профільне видання 40ton, відповідне рішення ухвалив міністр інфраструктури країни після ретельного аналізу ринку. Спочатку планувалося, що грандіозні інвестиції будуть освоєні в період з 2026 по 2030 роки, зробивши голландців одними з піонерів цієї технології у Європі.

Головною проблемою стала надвисока вартість підготовки інфраструктури. Облаштування лише одного кілометра дороги з контактною мережею обходиться платникам податків у понад мільйон євро.

Урядовці уважно придивилися до досвіду сусідів, зокрема Німеччини, де подібні системи тестують вже не перший рік. Виявилося, що шанси на глобальний розвиток цієї технології в інших країнах вкрай мізерні.

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Без єдиного міжнародного стандарту та масової розбудови мереж по всій Європі вантажівки з пантографами просто не мають сенсу як комерційний транспорт. Тому тягати на даху складну і дорогу конструкцію заради кількох електрифікованих ділянок ніхто не захотів.

Тепер вектор розвитку індустрії остаточно змінився, прожекти відходять у минуле. (див. презентаційне відео внизу. Перемога дісталася класичним акумуляторним вантажівкам, які заряджатимуться на звичайних, хоч і надпотужних, стаціонарних терміналах під час законного відпочинку водія.

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