Ера вантажівок з пантографами закінчилася: Нідерланди згорнули дорогий проєкт

Як повідомляє профільне видання 40ton, відповідне рішення ухвалив міністр інфраструктури країни після ретельного аналізу ринку. Спочатку планувалося, що грандіозні інвестиції будуть освоєні в період з 2026 по 2030 роки, зробивши голландців одними з піонерів цієї технології у Європі.

Головною проблемою стала надвисока вартість підготовки інфраструктури. Облаштування лише одного кілометра дороги з контактною мережею обходиться платникам податків у понад мільйон євро.

Урядовці уважно придивилися до досвіду сусідів, зокрема Німеччини, де подібні системи тестують вже не перший рік. Виявилося, що шанси на глобальний розвиток цієї технології в інших країнах вкрай мізерні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Без єдиного міжнародного стандарту та масової розбудови мереж по всій Європі вантажівки з пантографами просто не мають сенсу як комерційний транспорт. Тому тягати на даху складну і дорогу конструкцію заради кількох електрифікованих ділянок ніхто не захотів.

Тепер вектор розвитку індустрії остаточно змінився, прожекти відходять у минуле. (див. презентаційне відео внизу. Перемога дісталася класичним акумуляторним вантажівкам, які заряджатимуться на звичайних, хоч і надпотужних, стаціонарних терміналах під час законного відпочинку водія.