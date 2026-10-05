Эра грузовиков с пантографами закончилась: Нидерланды свернули дорогостоящий проект

Как сообщает профильное издание 40ton, соответствующее решение принял министр инфраструктуры страны после тщательного анализа рынка. Первоначально планировалось, что грандиозные инвестиции будут освоены в период с 2026 по 2030 годы, сделав голландцев одними из пионеров этой технологии в Европе.

Главной проблемой стала сверхвысокая стоимость подготовки инфраструктуры. Обустройство всего одного километра дороги с контактной сетью обходится налогоплательщикам более миллиона евро.

Чиновники внимательно присмотрелись к опыту соседей, в частности, Германии, где подобные системы тестируют уже не первый год. Оказалось, что шансы на глобальное развитие этой технологии в других странах крайне скудны.

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Без единого международного стандарта и массового развития сетей по всей Европе грузовики с пантографами просто не имеют смысла как коммерческий транспорт. Поэтому таскать на крыше сложную и дорогостоящую конструкцию ради нескольких электрифицированных участков никто не захотел.

Теперь вектор развития индустрии окончательно изменился, прожекты уходят в прошлое. (см. презентационное видео внизу. Победа досталась классическим аккумуляторным грузовикам, которые будут подзаряжаться на обычных, хоть и сверхмощных, стационарных терминалах во время законного отдыха водителя.