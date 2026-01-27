У Кривому Розі гуманітарні авто продавали через ТікТок

Прокуратура Дніпропетровщини припинила схему продажу автівок, ввезених в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ.

За повідомленням прокуратури та поліції, цей факт встановлено у ході досудового розслідування, що проводиться за процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури спільно з поліцією та СБУ.

Двоє організаторів уже проходять як злочинна група

Це був не поодинокий випадок продажу, а детально розроблена схема незаконного збуту транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Ці оборудки організували двоє мешканців Криворізького району, яким уже повідомлено про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Ділки з підробкою документів на митниці працювали нахабно – техніка для ЗСУ і крапка. Тепер крапку поставить суд. Фото: оперативна зйомка

Стаття за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до семи років.



Логістика заходила через Прикарпаття

Достеменно встановлено, що автомобілі безоплатно ввозилися на територію України з Литви та Польщі представником благодійної організації без сплати митних платежів нібито для потреб Збройних сил України.

Транспортні засоби з Прибалтики спочатку доправлялися до Прикарпаття. Потім машини переганяли до Кривого Рогу та виставляли на продаж через мережу Інтернет, зокрема з використанням соціальної мережі TikTok.

Переважно транспортні засоби продавали військовослужбовцям. Вартість автомобілів становила від 3 до 10 тисяч доларів США залежно від технічного стану та комплектації. Наразі встановлено факт продажу 7 автомобілів на загальну суму понад 2 млн грн.

В процес продажу втрутилися слідчі

Ділків "взяли на гарячому" під час продажу військовослужбовцю двох автомобілів за 8 тис. доларів США. Затримання та арешт здійснено 21 січня в порядку ст. 208 КПК України.

Фігурантам справи довелося трохи погріти промерзлу землю, але до простуди не дійшло. Фото: оперативна зйомка

Нині досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми, зокрема причетні до переправлення транспортних засобів через державний кордон.