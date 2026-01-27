В Кривом Роге гуманитарные авто продавали через ТикТок

Прокуратура Днепропетровщины прекратила схему продажи автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь ВСУ.

По сообщению прокуратуры и полиции, этот факт установлен в ходе досудебного расследования, проводимого под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры совместно с полицией и СБУ.

Двое организаторов уже проходят как преступная группа

Это был не единичный случай продажи, а детально разработанная схема незаконного сбыта транспортных средств, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи.

Эти сделки организовали двое жителей Криворожского района, которым уже сообщено о подозрении по факту незаконного использования гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Дельцы с подделкой документов на таможне работали нагло – техника для ВСУ и точка. Теперь точку поставит суд. Фото: оперативная съемка

Статья за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.



Логистика заходила через Прикарпатье

Достоверно установлено, что автомобили безвозмездно ввозились на территорию Украины из Литвы и Польши представителем благотворительной организации без уплаты таможенных платежей якобы для нужд Вооруженных сил Украины.

Транспортные средства из Прибалтики сначала доставлялись в Прикарпатье. Затем машины перегоняли в Кривой Рог и выставляли на продажу через сеть Интернет, в частности с использованием социальной сети TikTok.

Преимущественно транспортные средства продавали военнослужащим. Стоимость автомобилей составляла от 3 до 10 тысяч долларов США в зависимости от технического состояния и комплектации. Установлен факт продажи 7 автомобилей на общую сумму более 2 млн грн.

В процесс продажи вмешались следователи

Дельцов "взяли с поличным" при продаже военнослужащему двух автомобилей за 8 тыс. долларов США. Задержание и арест осуществлен 21 января в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фигурантам дела пришлось немного погреть промерзшую землю, но до простуды не дошло. Фото: оперативная съемка

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы, в частности причастны к переправке транспортных средств через государственную границу.