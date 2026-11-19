Як повідомляє офіційний пресцентр компанії Aptera Motors, дебютний екземпляр інноваційного триколісника вже готовий і відправляється до свого власника. Автомобіль пофарбували в ексклюзивний матовий чорний колір Noir, який замовник обрав особисто, а сама машина невдовзі поїде за межі Сполучених Штатів.

Першим щасливчиком став Мартін Хартоно, генеральний директор інвестиційного фонду GDP Venture. Він має статус Accelerator #1, оскільки був одним із найперших та найбільших інвесторів, які повірили в ідею створення такого незвичного транспорту та допомогли втілити проєкт у життя.

"Це момент, до якого наша команда прагнула багато років. Тепер перша, побудована для клієнта машина, повністю завершена, і цей момент належить усій нашій команді, – радісно повідомив Кріс Ентоні, співгенеральний директор стартапу.

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Як працює сонячний електрокар

Головна фішка триколісника Aptera полягає в унікальній системі живлення. Кузов автомобіля буквально всіяний інтегрованими сонячними панелями, які за сприятливих погодних умов здатні додати до 64 кілометрів безкоштовного пробігу за один день просто неба.

Замовник побажав мати автомобіль чорної масті, і він його отримав. Скриншот: Авто24

При цьому машина залишається повноцінним електромобілем у класичному розумінні. Якщо сонячної енергії не вистачає для далеких подорожей, її можна легко підключити до звичайної зарядної станції чи домашньої розетки.

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Співгенеральний директор Стів Фамбро зазначив, що компанія від самого початку ставила за мету створити транспорт, який приборкує енергію сонця.